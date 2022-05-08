疫情｜內地增近4400宗本土個案上海佔大多數　當地增8人病逝

國家衛健委公布，內地昨日（7日）新增319宗本土確診及4065宗無症狀感染者，即共有4384宗本土個案，其中上海新增215宗本土確診及3760宗無症狀感染者；新增死亡病例8宗，均為本土病例，均在上海。



在疫情重災區上海方面，當地新增本土死亡8宗。平均年齡80.6歲，最小年齡55歲，最大年齡93歲。8位患者合併有嚴重的多臟器慢性基礎疾病和惡性腫瘤，包括系統性紅斑狼瘡、狼瘡腎病、尿毒症、肺部惡性腫瘤、冠心病、心功能不全、心律失常、高血壓3級（極高危）、腦梗死、阿茲海默症、糖尿病。患者入院後，原發疾病加重，搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病或惡性腫瘤。

當局又通報指，上海新增本土確診病例215宗和無症狀感染者3760宗，其中135宗確診病例為既往無症狀感染者轉歸，80宗確診病例和3749宗無症狀感染者在隔離管控中發現。

據《澎湃新聞》，上海市委書記李強7日表示，要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，把降新增和防反彈作為重中之重，深化推進社會面清零攻堅行動，堅決打贏大上海保衛戰。

國家衛健委又公布，在上海以外，北京新增本土確診44宗，河南25宗，廣東21宗，青海4宗，吉林3宗，重慶2宗，河北1宗，內蒙古1宗，黑龍江1宗，江蘇1宗，浙江1宗。

本土無症狀感染者方面，在上海以外，遼寧新增85宗，河南76宗，江蘇60宗，浙江27宗，吉林21宗，北京18宗，江西8宗，廣東3宗，青海2宗，河北1宗，山東1宗，湖北1宗，重慶1宗，四川1宗。