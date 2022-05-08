特首選舉︱梁振英簡短帖文賀李家超 董建華無投票？公關稱正休假
撰文：林嘉成
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李家超一如預期高票當選新一屆特首，獲得逾99%選票。一度傳出有意參選的全國政協副主席、前特首梁振英今午一時許在社交專頁貼圖，以玫瑰花為背景，簡短寫上「祝賀李家超先生成為第六任行政長官當選人」，全文19個字。
今次選舉有權投票的選委共1,461人，最終選票數目1,428張，換言之33人缺席投票。久未露面的全國政協副主席、前特首董建華，則透過公關表示他目前正在休假，對於記者查詢有否投票不作回應。
梁投票期間兩帖文 談母親節及佛誕
梁振英今早到場投票，但未有向傳媒發言。投票期間，他在社交專頁出了另外兩篇帖文，先是上午9時半祝賀全港母親節日快樂，又進一步指「很多基層家庭母親一年到頭兼顧工作和家務，今日要好好休息了。」其後以另一帖文談佛誕，祝福佛教徒四時吉祥，並大談佛誕訂為為公眾假期的源起，憶述1996年作為「特區籌備委員會」副主任，見證著覺光法師提出將佛誕訂為公眾假期，但都未觸及選舉。
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