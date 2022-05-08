特首選舉｜建制政黨齊賀李家超　社民連3人遊行抗議

特首選舉唯一候選人李家超，以1,416票支持、8票不支持，高票當選第六屆特首。民建聯、工聯會等多個建制政黨發聲明祝賀李家超當選，當中民建聯期望李家超廣納賢能，邀請有共同理念及有能力的人才加入政府。



社民連今早則由灣仔家計會遊行至會展票站，抗議政府剝奪447萬選民的投票權，特首選舉變成只有1,500名特權人士小圈子選舉，最終只能遊行至中環廣場。



民建聯倡廣納賢能 工聯會望切實落實政綱

民建聯祝賀李家超當選第六屆行政長官，對他寄予厚望，期望李家超廣納賢能，邀請與他有共同理念、有遠見和能力、具使命感和變革決心的人才加入管治團隊。民建聯亦期望李家超及其團隊會更重視官員與立法會議員的聯繫溝通，建構新型行政立法關係，在制訂政策過程中充分諮詢及吸納立法會意見，令落實政策時更暢順和符合民情。

工聯會期望與新特首同為香港開新篇，為改善勞工待遇、市民樂業安居而奮進。工聯會支持李家超繼續秉持服務社會的初衷與熱忱，切實落實競選政綱，穩固社會，改善住屋問題，解決深層次矛盾，推動經濟復甦，提升香港競爭力，融入國家發展大局，帶領香港再創高峰。

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經民聯期盼樹新風 葉劉讚李態度謙虛

經民聯期待李家超盡快籌組新一屆政府領導班子，透過「以結果為目標」樹立施政新風，提升政府治理能力，盡快優化和落實競選政綱內容，集中精力發展經濟，惠及民生，交出一份亮麗的成績表，以爭取社會各界和廣大市民的認同和支持。

自由黨祝賀李家超當選，期望未來能一起商討如何重建疫後經濟，並期待他帶領行政機關在制訂所有政策時，能事先充份諮詢各立法會議員，並與立法會議員保持良性互動及溝通，共同為香港發展及繁榮而努力。

新民黨主席葉劉淑儀恭賀李家超高票當選第六屆行政長官，讚揚李家超為人誠懇，態度謙虛，願意聆聽意見，而且重視團隊合作精神，相信他能帶領特區政府務實做事，提升施政效能。她認為新一屆政府宜多和政黨及地區組織溝通聯絡，善用這些網絡為市民服務。

社民連在特首選舉日早上示威。（社民連Facebook）

社民連遊行抗議遭警方截查

社民連今早8時由灣仔家計會遊行至會展，抗議政府剝奪市民投票權。遊行只有社民連主席陳寶瑩及兩名成員參與，沒有違反4人室外「限聚令」，遊行開始前警方截查3人，遊行期間多名警員沿途緊隨，最終他們只能遊行至中環廣場。

社民連3人沿途高呼「口講社會包容、思想言論入罪，人權高於政權、立即實行雙普選」的口號。他們批評今次選舉只有李家超一名候選人，完美示範中國式等額選舉制度，又質疑李家超指要「開新篇」是禁止市民和平請願。