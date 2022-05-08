疫情｜上海：染疫或隔離人士等未能及時還款　不作逾期記錄報送

上海封控逾月，經濟活動大受影響，市民關注官方有何具體的幫扶措施。

中國人民銀行上海總部黨委委員、總行金融消費權益保護局局長余文建今日（8日）在疫情防控工作新聞發布會上表示，當地明確要求對因感染新冠肺炎住院治療或隔離人員、疫情防控需要隔離觀察人員和參加疫情防控工作人員，因疫情影響未能及時還款的逾期信貸業務不作為逾期記錄報送。



余文建又表示，對受疫情影響暫時失去收入來源的個人，依調整後的還款安排報送徵信記錄；已經報送的，按徵信糾錯程序予以調整。

余文建稱，當局針對個人房貸還款困難等問題，指導金融機構回應市場關切，鼓勵應延盡延，推出延期還款、調整還款計劃等措施，緩解客戶還款壓力。當局還鼓勵金融機構加大支持出租車司機、網店店主、貨車司機等靈活就業人員的信貸支持。

此外，余文建指，當局加大對小微企業等受困市場主體的金融支持力度，在已有支農支小再貸款、再貼現工具基礎上，積極運用國家對普惠小微貸款餘額增量的1%提供激勵資金等優惠政策，督促帶動金融機構重點幫扶小微企業和個體工商戶，做好相關金融服務。

在支持企業方面，據不完全統計，自3月份以來，上海市各金融機構共向731家抗疫物資保供企業、物流企業發放貸款335億元，其中80%為信用貸款。向餐飲零售、旅遊運輸等受疫情影響的1萬多家企業發放貸款723億元（人民幣，下同）。