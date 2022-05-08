張文宏：上海正迎接疫情後曙光　未來挑戰令民眾克服「疫苗猶豫」

國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，聯同瑞金醫院感染科臨床病毒研究室主任張欣欣、醫學基因組學國家重點實驗室主任陳賽娟，5月6日在國際醫學期刊《刺針》（The Lancet）發表《上海應對當前新冠奧密克戎疫情：拯救生命的努力》。

文章提到，上海對疫情嚴格而全面的控制策略實際上是為了減少感染人數，為重症新冠病例提供早期診斷和充分治療，從而將病死率降至最低，並為疫苗的全面接種贏得時間。同時，恢復正常生活秩序和復工復產正逐步推進，上海市民正迎接走出此輪疫情的曙光。



文章指出，今年2月下旬，上海出現新冠本土疫情。截至5月4日，上海市累計有601942名新冠病毒感染者，其中547056宗為無症狀感染者，累計死亡503宗。

對來自本輪疫情期間129名患者的新冠病毒基因組系統進化特徵，與全球流感共享數據庫（GISAID）中的數據相互關係作比較，顯示上海新發感染的病毒基因組都屬於「BA.2.2亞型」。經評估「BA2.2亞型」各種突變對新冠嚴重程度的潛在風險，未發現該突變在重症與輕症病例間的分佈存在明顯差異，提示在臨床上觀察到的疾病嚴重程度可能主要歸因於患者的合併症。

上海臨港方艙醫院的醫護人員與患者交流。（新華社）

雖然BA.2亞型的毒性較弱，但未接種疫苗的人士，尤其是長者，在感染後進展為重症病例或出現死亡的可能性仍較高。文章指出，上海擁有2500萬人口，總體疫苗接種覆蓋率已超過90%，惟長者的接種覆蓋率低，在580萬60歲以上的人群中，接種疫苗的比例為62%，當中僅38%接種了疫苗加強針。

截至5月4日，在503宗新冠死亡病例中，只有25人接種了至少一劑新冠疫苗，死亡患者的疫苗接種率僅為4.97%。若上海不採取嚴格的公共衛生措施，包括開展大規模核酸檢測，在方艙醫院隔離感染者和密切接觸者，以及實行封控措施，未有接種疫苗的長者中的重症病例和死亡人數或會更高。

因此，上海對疫情嚴格而全面的控制策略實際上是為了減少感染人數，為重症新冠病例提供早期診斷和充分治療，從而將病死率降至最低，並為疫苗的全面接種贏得時間。此外，上海市持續改善公共衛生措施和社會服務，並救治數百名重症、危重症病例。同時，恢復正常生活秩序和復工復產正在逐步推進，上海人民正在迎接走出此輪疫情的曙光。

汽車業穩步推進復工復產，圖為昨日上海加冷松芝汽車空調股份有限公司工人在生產車間忙碌。（新華社）

文章提到，上海作為中國領先的經濟中心和開放城市，與全國其他城市和地區有巨大的人員交流。若任由病毒外溢，尤其是擴散到醫療資源不足、疫苗接種率不夠的中西部地區，則會產生難以想像的嚴重後果。

因此，上海的嚴控策略阻止了疫情的持續傳播和潛在的大量人員死亡，而堅持動態清零的政策，將有助於度過目前全國人口免疫屏障尚薄弱的短暫階段。

未來，中國下一個挑戰將是如何加強衛生工作者和公眾的溝通，使民眾克服「疫苗猶豫」（vaccine hesitancy），讓所有人、特別是長者和脆弱人群都能接種疫苗。此外，生產有效的抗新冠病毒藥物，充實包括重症監護室和重症監護團隊的醫療資源，培訓能夠為疾病防控提供最後一公里服務的基層醫務人員等工作，都在推進之中。