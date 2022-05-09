疫情｜內地增逾4200宗本土個案上海佔大多數　當地增11人病逝

國家衛健委公布，內地昨日（8日）新增401宗本土確診及3859宗無症狀感染者，即共有4260宗本土個案，其中上海新增322宗本土確診及3625宗無症狀感染者；新增死亡病例11宗，均為本土病例，均在上海。



在疫情重災區上海方面，當地新增本土死亡11宗。死者平均年齡78.9歲，最小年齡49歲，最大年齡92歲。11位患者合併有多種嚴重的慢性基礎疾病及晚期腫瘤，包括晚期肝癌、胃癌、淋巴瘤以及肝硬化失代償、冠心病、急性冠脈綜合症、心功能不全、阿茲海默症、腦梗死後遺症、脊髓灰質炎後遺症、糖尿病等。患者入院後，因原發疾病加重，搶救無效死亡。死亡的直接原因為基礎疾病或惡性腫瘤。

當局又通報指，上海新增本土確診病例322宗和無症狀感染者3625宗，其中230宗確診病例為既往無症狀感染者轉歸，92宗確診病例和3616宗無症狀感染者在隔離管控中發現。

國家衛健委又公布，在上海以外，北京新增本土確診33宗，廣東28宗，河南14宗，青海2宗，浙江1宗，湖南1宗。

本土無症狀感染者方面，在上海以外，江蘇新增62宗，遼寧50宗，河南46宗，青海18宗，北京16宗，浙江16宗，廣東12宗，江西10宗，吉林3宗，河北1宗。