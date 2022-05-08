長沙工廠排污超標過百學童流鼻血？　比亞迪：排放合規已闢謠報警

湖南長沙比亞迪工廠被控環境污染，排放味道刺鼻的廢氣，附近小區過百名兒童先後流鼻血，成年人相繼出現噁心嘔吐、咳嗽不止等情況，大批居民赴園區維權抗議。

昨晚（7日），比亞迪發布聲明回應稱，排放超標引起流鼻血屬於惡意捏造，公司已報警，並強調園區排放符合國家相關法規及標準。



比亞迪回應稱，比亞迪長沙雨花區工業園於2012年投產使用，園區排放符合國家相關法規及標準。在緊挨工業園區的部分居民區，或存在異味情況，公司已採取相關措施，並積極改善。針對排放超標引起流鼻血的情況是屬於惡意捏造關聯，比亞迪已闢謠並報警，將追究相關人員的法律責任。

據此前報道，今年4月，多位居住在比亞迪長沙工廠附近的居民反映過相關環境污染問題，並稱小區內過百名孩子無故流鼻血，疑似與比亞迪工廠的污染治理不當有關。地圖顯示，比亞迪長沙工廠附近坐落多個住宅小區和小學。

5月6日晚上，大批居民聚集在比亞迪長沙工廠2號門前抗議，強烈要求比亞迪解決問題。網傳錄音顯示，比亞迪長沙工廠的工作人員與居民交涉時，曾表示「一期項目前期的（排放量）是大，但前前後後投了有100多個億，停產不現實。公司正在做方案，爭取5月做出整改方案，盡量減輕到你們體驗不出來」。

比亞迪承諾，一期項目將徹底整改，將整改週期壓縮到最短；二期4月30號已經完成了設備安裝，目前正在調試，調試還要最後的3個月。5月6日，曾與比亞迪溝通的小區業主代表透露，比亞迪在當晚8時臨時決定，不再在晚上排放廢氣。

值得注意的是，今年1月，長沙市生態環境局曾發布一份對重點企業揮發性有機物綜合整治情況公示表，其中包含了對比亞迪長沙工廠的污染物排放整改的詳情。

公示表顯示，在整治前，長沙市比亞迪有限公司的揮發性有機物產生量（t/a）為1264.202；揮發性有機物有組織排放量（t/a）為708.355；揮發性有機物無組織排放量（t/a）為87.381。

按照整改要求，比亞迪長沙工廠將從源頭、塗裝過程、回收及VOCs監控等環節整改。其中，將乘用車塗面漆改用水性漆、新建乘用車塗裝生產線採用免中塗工藝等整改措施，預計完成時間均在今年10月，意味着目前比亞迪長沙工廠的揮發性有機物排放整改還未完全告終。

天眼查顯示，長沙市比亞迪汽車有限公司成立於2009年，該子公司是比亞迪集團佈局中部地區的首個項目，公司員工17000人，累計投資超過107億元。比亞迪長沙工廠則於2012年首次投產，是目前比亞迪橫跨乘用車、商用車兩大領域，產品線最齊全的新能源汽車生產戰略基地。