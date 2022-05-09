上海疫情｜網民稱出院後需步行逾1小時回家　痛斥「瞧瞧這奴性」

今日（9日），有用戶於微信刊出文章《有幸經歷了一場笑話》，作者在文中自述了在上海封控期間經歷轉運、方艙醫院隔離的經歷。目前該文章在微信被多個公眾號轉發，在微博亦獲得超過146萬瀏覽量。



作者與其母親於4月27日因核酸陽性被轉運去方艙醫院，5月2日回家。文章提到，「因為方艙雖然是醫院，但沒有治療，中藥都沒有（有了我也會扔掉）。有的只是自己自測上傳體溫，和醫護人員們的笑臉。我無論是高燒還是鼻子塞住無法呼吸，也是一粒藥都沒有的，我自己帶了些散利痛。拍肺部CT也是不存在的事，可能要咳死了才會去拍吧。所以只要沒拍過，大家就屬於無症狀，薛定諤的肺部絮狀陰影。」

圖為上海跨採中心方艙醫院4名康復者出院與醫護人員告別。（新華社）

文中提到，回家當日由巴士接送，最後5公里需要自己步行，巴士只把大家丟在大概的街鎮。而「最幽默的是，整個巴士46名乘客，居然沒有人抗議，瞧瞧這奴性。大家都感激涕零，覺得能回家就行，拿著行李箱和大包小包走個5公里算什麼。我看了看導航，要走1小時5分鐘。」

4月30日，在上海市嘉荷新苑方艙，醫護人員與出艙患者揮手告別。（新華社）

5月4日，作者回家後兩日，防疫工作人員上門給作者弟弟做核酸。而文中提到，在作者及其母親被送去方艙醫院後，「弟弟獨自在家經歷了轉陽、高燒、退燒，直到迎接我們回家。」

5月5日 ，作者弟弟核酸結果陽性，被接去了方艙醫院，而作者與母親則被作為密切接觸者再次轉移，作者提到他們所住的中轉站，就是一個家徒四壁的毛坯房，「坐牢睡得也比這個好一點。」

4月26日，北京市民接受核酸檢測。（美聯社）

後文提到，轉運後的第二天，毛坯房小區有60多人鬧事，說他們作為密接在毛坯房睡了好幾天了，都沒人接他們去酒店，他們好像被遺忘了。

作者提到，他們鬧事後來了三輛警車，警察不過是無限在說：請體諒，請配合工作，我們也沒辦法。結果是，這60多人拖著行李箱和大包小包，有老人有兒童，就這樣集體走出了毛坯小區，選擇步行回家。警察也沒有阻攔，就無奈地看著他們踏上征途。這60多人能不能順利走回家，小區會不會接受他們，都不知道。

作者提到，「直到現在，我都會一直想起那支龐大的隊伍，他們狼狽而又體面，辛辛苦苦生活在上海，沒有做錯任何事，卻已經好幾天沒洗澡了，亂作一團，陰陽不知。領隊的上海爺叔（叔父）不停高聲喊著：我們走緊一點，別走散了。」