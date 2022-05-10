共青團成立100周年　習近平：要勇於自我革命　做敢於鬥爭的模範

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平今日（10日）早上出席在北京舉行的慶祝中國共產主義青年團成立100周年大會，並發表重要講話。

他發表講話時表示，一百年來，在黨的堅強領導下，共青團不忘初心、牢記使命，走在青年前列，組織引導一代又一代青年堅定信念、緊跟黨走，為爭取民族獨立、人民解放和實現國家富強、人民幸福而貢獻力量，譜寫了中華民族偉大復興進程中激昂的青春樂章。



習近平表示，如何更好把青年團結起來、組織起來、動員起來，為實現第二個百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢而奮鬥，是新時代中國青年運動和青年工作必須回答的重大課題。共青團要增強引領力、組織力、服務力，團結帶領廣大團員青年成長為有理想、敢擔當、能吃苦、肯奮鬥的新時代好青年，用青春的能動力和創造力激蕩起民族復興的澎湃春潮，用青春的智慧和汗水打拼出一個更加美好的中國。

習近平表示，希望共青團堅持為黨育人，始終成為引領中國青年思想進步的政治學校。他又希望共青團勇於自我革命，始終成為緊跟黨走在時代前列的先進組織。

習近平稱，新時代的廣大共青團員要做敢於鬥爭、善於鬥爭的模範，帶頭迎難而上、攻堅克難，做到不信邪、不怕鬼、骨頭硬；要做艱苦奮鬥、無私奉獻的模範，帶頭站穩人民立場，腳踏實地、求真務實，吃苦在前、享受在後，甘於做一顆永不生鏽的螺絲釘。廣大共青團員要認真接受政治訓練、加強政治鍛造、追求政治進步，積極向黨組織靠攏，以成長為一名合格的共產黨員為目標、為光榮。