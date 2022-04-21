新中國首部《青年白皮書》發布　共青團：中國青年躺平的是極少數

國務院新聞辦公室4月21日發布《新時代的中國青年》白皮書，是新中國首次專門就青年群體發布白皮書。白皮書提到，新時代中國青年生逢中華民族發展的最好時期，白皮書亦向世界各國青年發出中國青年的四點全球行動倡議。



新聞發布會上，中長期青年發展規劃實施工作部際聯席會議召集人、共青團中央書記處第一書記賀軍科指出，當代青年中真正躺平的是極少數，奮鬥的是大多數。該說法迅速引發內地網民熱議。



《新時代的中國青年》白皮書指出，新時代中國青年生逢中華民族發展的最好時期，物質發展環境更為優越，精神成長空間更為富足，「擁有更高質量的發展條件﹔教育機會更加均等，職業選擇豐富多元，發展流動暢通自由，實現人生出彩的舞台越來越寬闊。」

白皮書指出，新時代中國青年更加開放自信地融入世界，「走出去」的道路越來越寬；「朋友圈」越來越大，白皮書稱中國青年向全世界青年提出四點倡議，「堅持向美向上向善的價值追求；展現朝氣蓬勃的精神風貌；為國家發展進步奮斗擔當；為世界和平發展貢獻智慧力量。」

據白皮書介紹，1978年，中國選派出國留學人員僅800餘名；2019年，超過70萬人出國深造，40多年來各類出國留學人員累計超過650萬人；1978年回國留學人員僅248人，2019年超過58萬人學成回國，40多年來回國留學人員累計達420餘萬人。

白皮書數據顯示，幾十萬名海外中資機構青年員工在異國他鄉辛勤工作，以青年為主體的國際中文教師志願者在100多個國家服務，幫助各國青年學習中華文化。截至2020年，4萬餘人次中國軍人為和平出征，16名中國軍人在維和行動中犧牲、平均年齡不到30歲。

新聞發布會上，發言人賀軍科也針對在內地年輕人間流行的「躺平」、「佛系」的說法給出回應。他表示，經過研究後發現，當代年輕人主流的觀點，相信成功主要還是靠個人努力，奮鬥才能夠得來。他指出，「真正躺平的是極少數，不懈奮鬥的是大多數。」

賀軍科表示，絕大多數青年對未來是樂觀的，「所以青年語境中的躺平、佛系，更多的還是緩釋壓力的調侃跟情緒表達。」

他也提到。儘管當代青年不會真正的躺平，但在中國特有的人口結構和激烈的人才競爭下面，當代年輕人面對的生活和競爭壓力又大又現實，面對人生重大的抉擇感到迷茫困惑，「感覺使不上力氣」這種現象，過去一直都是或多或少的存在。

賀軍科指出，國家高度重視「躺平」背後反映的深層次的問題，這些年國家政策上加大解決升學就業婚戀育兒的難題，努力打破各種利益固化的藩籬，「這些都是前進在正確的軌道上」。

賀軍科提到，確實有少部分的青少年長期處於負面情緒，時間長了變成困於繭房，受各種原因影響；有一些則受父母影響，缺少家庭社會責任意識；有些則逃避現實，幻想輕輕鬆鬆能夠成就事業，「這些都是不現實的」，他希望全社會都要創造好的環境去加強引導年輕人，他也強調，「人世間一切幸福都是奮鬥得來的，而且這個奮鬥的過程本身就是幸福」。

賀軍科的說法「當代青年躺平的是極少數奮鬥的是大多數」迅速登上微博熱搜。網民對此意見不一，有網民疑惑「難道我身邊的人都是極少數？」、「我是一下躺平，一下卷（內卷）」，亦有網民指出，「還不是一邊說著躺平，一邊咬牙堅持！」、「我也想躺平但沒資格躺」，「躺平」再次成為網絡熱議話題。