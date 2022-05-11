上海疫情｜地鐵停運火車日僅四班　網民自製《離開上海指南》廣傳

上海疫情持續，近日有網民發布《離開上海劉流程及交通指南》，內文附上地圖、班次等資訊教導有需要離開上海的民眾如何申請、透過哪些交通方式可以離開，文章一出閱讀量迅速超過10萬。



「上海地鐵shmetro」10日宣布下午1時起至另有通知時止，上海地鐵6號線和16號線全線停止運營服務。至此，上海軌道交通全網絡所有線路車站均停止運營。針對有離開上海需求的民眾。

微信公眾號「上海文藝青年」結合網民和官方資訊製作《離開上海流程及交通指南》教導民眾如何透過交通工具、租車等方式離開上海。據了解，目前民眾要離開上海一定都要出示相關證明（工作證明、特殊需求證明）交給上海所在地居委會，經居委會認可後才能離開，離開前更須向居委會簽署承諾書，承諾離開小區後在小區解封前都不會再回來，此外也須告知要前往目的地的的居委會以便到達後能做隔離安排。

《離開上海指南》提到若有特殊需求如家中有孕婦待產，一般來說家屬進出上海都是可以獲批准的。

目前上海一天只有四班火車，其中兩班開往南京方向，兩班開往杭州方向。飛機多數取消，若要搭乘高鐵須持48小時内核酸證明和24小时内抗原（快速檢測劑）證明。

目前仍有出租車和有通行證的車輛可以搭乘前往車站和機場，另外《離開上海流程及指南》也提到，自駕並非一定需要通行證（保障物資供應車輛或抗疫工作專用車），但仍需要相關證明文件才能離開或進入上海，且需沿著特定路線行駛。

值得一提的是，共享單車也成為上海封城下的交通工具，不過沿途會有多個檢查點，查核酸、綠碼和預計前往車站、機場的車票和機票。

針對網民詢問如果返鄉後再回到上海卻不被上海的小區接受該怎麼辦？該公眾號作者也坦言，只能找尋願意收容的酒店或是搭帳篷暫時露宿街頭，他指出，目前上海路上仍有許多外賣小哥可以詢問他們有沒有可以暫時居住的酒店或橋下可以露宿躲雨。

另外也有網民提到，因為學校表示月底學期將結束，身邊有許多大學生已經預計要包機返鄉，要負擔原本機票五至六倍的價格。對此該公眾號作者也回應，目前疫情和緩，希望月底能有更多列車車次和航班。