疫情｜內地增逾3400宗本土個案上海佔大多數　當地增6人病逝

國家衛健委公布，內地昨日（9日）新增349宗本土確診及3077宗無症狀感染者，即共有3426宗本土個案，其中上海新增234宗本土確診及2780宗無症狀感染者；新增死亡病例6宗，均為本土病例，均在上海。



在疫情重災區上海方面，當地新增本土死亡6宗。死者平均年齡79.5歲，最小年齡65歲，最大年齡90歲。6位患者合併有嚴重的多臟器慢性基礎疾病及晚期腫瘤，包括肺癌晚期、冠心病、高血壓3級（極高危）、腦梗死及後遺症、阿茲海默症、糖尿病、腎功能不全等。患者入院後，原發疾病加重，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病或惡性腫瘤。

當局又通報指，上海新增本土確診病例234宗和無症狀感染者2780宗，其中156宗確診病例為既往無症狀感染者轉歸，78宗確診病例和2775宗無症狀感染者在隔離管控中發現。

國家衛健委又公布，在上海以外，北京新增本土確診61宗，河南25宗，廣東15宗，青海10宗，遼寧2宗，福建1宗，貴州1宗。

本土無症狀感染者方面，在上海以外，河南新增98宗，江蘇55宗，遼寧53宗，江西35宗，青海17宗，北京13宗，浙江9宗，吉林6宗，廣東6宗，四川3宗，河北1宗，重慶1宗。

孫春蘭：盡快實現社會面清零

國務院聯防聯控機制9日召開電視電話會議，國務院副總理孫春蘭強調，要堅持「動態清零」不猶豫不動搖，堅持底線思維、極限思維，抓早抓小抓基礎，發現一起、撲滅一起，確保疫情可管可控，為黨的二十大勝利召開營造良好環境。

孫春蘭稱，發生疫情地區要採取更堅決果斷措施，盡快實現社會面清零。要提升監測預警靈敏性，大城市建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，拓寬監測範圍和渠道，及時公開透明發布疫情信息，對緩報、瞞報、漏報的嚴肅追責。要提高隔離點、方艙醫院建設儲備標準，做好規劃選址和基礎設施、必備物資準備，確保需要時24小時內投入使用。