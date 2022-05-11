疫情｜張伯禮：上海向密切接觸者等人群採用「中藥漫灌」

上海疫情持續，身兼天津中醫藥大學名譽校長的中國工程院院士張伯禮接受中國國際電視台（CGTN）採訪時稱，當地採取「中藥漫灌」的策略，即向密切接觸者、次密切接觸者和醫務人員等有需要的人群大面積投放中藥。

他表示，通過中藥的積極干預，許多新冠感染者尤其是有基礎病的老年人平穩過渡，轉陰後出院。



據中國國際電視台9日報道，張伯禮表示，這次疫情的特點是Omicron的毒力減少但傳染性更強。而在上海造成規模大，來勢兇猛，那麼大的人群感染，這和上海是超大規模的城市、老齡化的城市有關係。所以現在當局對這些有需要的人群投放中藥，稱為「中藥漫灌」。包括密接、次密接、醫護人員都要給些中藥。

張伯禮又表示，因為上海是老齡化社會，這次60歲以上的老齡人口在被感染者中將近三成，他們的特點是人數多，大部分人有基礎疾病，很多人未接種疫苗，所以容易轉為重症，死亡的大多數就是這些老人。在這些人群中，有相當一部分也沒有症狀，他們雖然沒有新冠肺炎的症狀，但他們也有例如睡眠和食慾不好的情況。在這情況下，中藥就積極干預，從整體上調節免疫功能，從而抵抗疾病，近80%的此類病人都可以平穩過渡。

據當局通報指，上海昨日（10日）新增本土確診病例228宗和無症狀感染者1259宗，其中198宗確診病例為既往無症狀感染者轉歸，30宗確診病例和1259宗無症狀感染者在隔離管控中發現。當地新增本土死亡7宗。