IP屬地揭「帝吧」身處台灣引關注　國台辦反駁有金錢往來

大陸多個社交媒體近日新增用戶「IP屬地」功能，值得注意的是，多名「愛國大V」的IP並不在大陸，其中多次出征境外勢力的「帝吧」IP地址顯示為「中國台灣」。其後，台灣檢方以「散布疫情謠言」對經營「帝吧」的花蓮民眾與陸配進行起訴並予以懲處，同時被質疑與大陸官方有私下金錢往來。對此，國台辦回應指，有關猜測純屬是欲加之罪、何患無詞。



在今日（11日）舉行的例行記者會上，對於社交媒體顯示用戶「IP屬地」，國台辦發言人朱鳳蓮表示，經向有關部門了解，有關網站平台切實履行主體責任，在相關頁面展示用戶賬號IP地址歸屬信息，此舉一是為了有效治理網上謠言、不實信息和網絡暴力信息，二是幫助網民有效辨別網上信息真偽。

朱鳳蓮指，之前出現過台灣一些別有用心的人在有關網站平台蓄意製造事端、破壞兩岸交流氛圍、挑撥兩岸同胞對立的事。這項措施能幫助兩岸同胞擦亮眼睛，更精準辨識和反對離間兩岸同胞感情的惡劣行為。

據了解，「帝吧」背後經營者，台灣花蓮男子尹垣程，及其陸籍妻子劉慧，早前被持搜索票逮捕移送法辦。花蓮地方法院近日宣判，尹垣程犯「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情不實訊息罪」，一審判有期徒刑3個月；犯變造特種準文書罪，處拘役50日；其妻劉慧犯「行使變造特種準文書罪」，處拘役40日，緩刑2年，得易科罰金。兩人遭併科罰金合計17萬元（新台幣，約合4.5萬港元）。