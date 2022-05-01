微博公布用戶位置　意外曝愛國網紅IP在境外　「帝吧官微」在台灣

4月28日，微博管理員發文稱，將升級已於3月上線的展示用戶「IP屬地」功能，留言用戶亦要顯示，且不能由用戶主動開啟和關閉，等同網民可以清楚得知用戶所在的國家或省份，消息一出隨即登上熱搜，網民反映兩極。

有網民隨即發現，多名「愛國大V」IP竟在境外，曾稱去日本會被毒死的「連岳」，IP卻顯示人在日本，多次出征「境外勢力」的「@帝吧官微」也被抓到IP位址在台灣；此外，多個日本、美國、英國等地「資訊博主」，則被發現身處中國國內。



微博近日相繼強制顯示用戶IP屬地，雖然遭質疑侵犯私隱，但微博官方強調此舉是減少冒充熱點事件當事人、惡意造謠、蹭流量等不良行為。

不過，先受其害的卻是多名「愛國大V」。 有微博用戶4月30日引述截圖，「@帝吧官微」IP屬地顯示台灣。「帝吧官微」曾多次出征「境外勢力」，揚言所到之處，「寸草不生」。

該用戶嘲諷：「帝吧在灣灣？這是帝吧出征的帝吧嗎？這不是1450，行走的五十萬（編按：上述兩詞指台灣民進黨網絡水軍）吧？楊科長立功的機會到了。讓那些小粉紅情何以堪？微博是來拆台的吧？」

「帝吧官微」被點名後，其IP屬地還被發現一小時內轉換為香港、日本與浙江。

面對大批網民前來圍觀嘲諷，「帝吧官微」僅發文稱： 「當你發現帝帝在台灣時，不要驚慌，不要懷疑，他正坐在1450的祖墳上；當你發現帝帝在香港時，不要驚慌，不要懷疑，他正坐在曱甴的祖墳上；當你發現帝帝在境內時，不要驚慌，不要懷疑，他正坐在公知的祖墳上；當你發現帝帝在日本時，不要驚慌，不要懷疑，他正坐在靖國神社爆炸遺址上；當你發現帝帝在火星時，不要驚慌，不要懷疑，那是真的。」

帝吧台籍管理員前年遭移送

翻查公開資料，「帝吧」團長尹垣程早前曾被起底，其是台灣籍人士，居住花蓮縣，而其妻劉慧來自大陸，亦是帝吧主要營運者之一。有微博網民翻查劉慧早年帖文，指其當年顯不滿大陸現狀，嫁到台灣後卻搖身一變成為愛國先鋒。

另據中央社報道，台灣法務部調查局2020年12月曾以散佈假訊息為由，起訴尹垣程及台籍劉姓男子等3人，依涉嫌違反國安法等罪遭移送，限制出境出海。

反日大V遭揭身處日本 改口稱持醫療簽證

此外，微信公眾號知名愛國大V「連岳」時常批評美國、日本，還呼籲想移民去日本的人：「別去，你遲早會被類似奧姆真理教的人毒死」。但連岳昨天發文的IP屬地顯示在日本後，有網友留言質疑：「在您的描述下，中國這麼好，您怎麼拋棄他去日本了？」連岳回稱：「這？旅遊不行？」

連岳的回應隨即遭網民質疑，指日本發生疫情後根本沒開放旅遊簽證；他隨即再發文改口稱去日本看病，領的是醫療簽證，還強調下個月就會回到中國，稱「我生是中國人，死是中國鬼。這一點永遠是確定的」。

此外，還有許多帳號名稱冠上美國、英國、日本等國的「資訊博主」，時常發表關於當地的負面文字，也因IP露餡根本就在中國境內，不在聲稱的國家。有網民發文笑稱，微博、微信、知乎等平台顯示IP屬地，本意是「抓反賊、追蹤1450部隊」，結果尷尬了，原來所謂的「外國資訊博主」都在國內，愛國大V居然在境外。