「帝吧」經營者在台一審判刑3個月　陸籍妻偽造香港身份證判拘役

多次出征「境外勢力」的中國大陸網絡社團「帝吧」，其背後經營者、台籍男子尹垣程，及其陸籍妻子劉慧，早前被持搜索票逮捕移送法辦。

花蓮地方法院近日宣判，尹垣程犯「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情不實訊息罪」，一審判有期徒刑3個月；犯變造特種準文書罪，處拘役50日；其妻劉慧犯「行使變造特種準文書罪」，處拘役40日，緩刑2年，得易科罰金。兩人遭併科罰金合計17萬元（新台幣，約合4.5萬港元）。



利用繪圖軟件偽造多重身份

綜合中央社、自由時報報道，花蓮檢方調查指，37歲的尹垣程5年前承接管理Facebook社團「帝吧中央集團軍」及專頁「帝吧根據地」，立場為支持「一個中國」，因經常違反Facebook規範遭禁用，遂找人用繪圖軟件，把他人健保卡、護照修改為「夏心語」等20種假名，使用假名、假證件，申請眾多分身帳號。

檢調人員指，查出劉慧則用繪圖軟件修改香港永久性居民身份證樣本，偽造「紀林楓」等假分身，向Facebook申請帳號，兩人於2020年疫情期間，於Facebook社團散布、核准假消息文字，干擾台灣防疫措施。

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散布「李登輝染疫逝世」 一度辯稱「開玩笑的」

起訴書指，尹垣程核准帖文包括造假國家安全局密報公文圖片，散布「前總統李登輝因罹患新冠肺炎逝世」、「蔡英文總統疑感染武漢肺炎送治」等不實謠言；還以管理員身分審核通過「我現在對台灣真的太失望了，我叔叔是民進黨議員，我偷看到他和高嘉瑜視頻聊天時提到武漢肺炎，說現在台灣已經超過817例了，死亡500了，特別是屏東和臺南是重災區，但是蔡政府不敢公佈，怕引起民憤」等言論。

根據報道，尹垣程夫妻2020年遭持搜索票逮捕移送法辦，尹垣程否認犯行，向檢方辯稱帖文是開玩笑的，審核文章沒有注意看就批准等。但檢方查出尹垣程批准帖文並非一律統一發布，而是部分准許、部分拒絕，主觀出於散播疫情不實訊息目的。地檢署依偽造文書等罪對尹垣程夫妻提起公訴，2人改口認罪，請求協商認罪換取輕判，一審遭判處上述刑期。

活躍在多個社交網 721元朗事件後「出征」香港

帝吧是活躍在百度貼吧、微博和Twitter等社交網站的網民社團，參與人數眾多，經常參與或發起群體性網絡攻擊事件，有「帝吧出征，寸草不生」說法。成員以政治立場激進、多次自發組織人員「出征反華和敵對勢力」而聞名，微博上也有名為「帝吧官微」的認證帳號，約有153萬粉絲追蹤，2022年4月底，微博強制顯示用戶端IP屬地，帝吧官微的IP顯示在台灣，網民質疑之後，其疑似用工具把IP換成香港、日本及浙江等地。

有微博網民翻查劉慧早年帖文，指其當年顯不滿大陸現狀，嫁到台灣後卻搖身一變成為愛國先鋒：

帝吧著名出征事件有2016年1月的「周子瑜國旗事件」，以反對台獨為主題，翻牆登入Facebook，向蔡英文等政治人物的Facebook專頁大量發布評論。

2019年7月21日，香港反修例運動爆發721元朗站襲擊事件，帝吧微博官方帳號為聲援香港警察和港府，宣布在7月23日「出征」香港各社交網。不過，帝吧的主要人員被鉅細靡遺起底，包括照片、住址、電話號碼及銀行帳戶，尹垣程後以Facebook「帝吧中央集團軍」管理員身分，發布一條帝吧文宣部停止行動的公告。