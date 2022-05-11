故宮明起閉館　北京本輪疫情累計近900宗感染者：仍處於膠著狀態

北京疫情持續，當局今日（11日）表示，首都疫情仍處於膠著狀態。

據故宮博物院官網今日公布，為進一步降低人員流動帶來疫情社會面傳播風險，故宮博物院將於明日（12日）起暫時閉館，開放時間另行通知。



北京當局今日在疫情防控工作新聞發布會上表示，首都疫情仍處於膠著狀態，有關單位突發聚集性疫情，增加了疫情防控的不確定性。要堅持「動態清零」不動搖，爭分奪秒、以快制快，以更堅決、更果斷的措施盡快實現社會面清零，打贏疫情防控阻擊戰。

當局又表示，要深挖細查每個病例，每日盤點分析，管控措施一竿子插到底。要嚴格執行「24小時處置法則」，加強橫傳聯動，做到日清日結，把疫情擴散風險降到最低。全市高質量開展核酸篩查，堅持重點篩查與常態化篩查相結合，做到應檢盡檢，把社會面隱匿傳播撈乾篩淨。

當局又通報稱，本輪疫情爆發以來，由4月22日至5月11日下午3時，北京市累計報告892宗新冠肺炎病毒感染者，涉及15個區。其中，朝陽區335宗，房山區262宗，豐台區69宗，通州區68宗，海淀區55宗，順義區42宗，昌平區15宗，石景山區13宗，大興區11宗，東城區8宗，西城區6宗，門頭溝區3宗，密雲區、延慶區各2宗，經開區1宗