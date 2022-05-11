親筆信談起訴「知網」初衷　內地94歲退休教授：維護作者的權益

內地著名學術期刊平台「中國知網」（CNKI）風波不斷，日前，北京知識產權法院就其與周秀鸞侵害作品信息網絡傳播權糾紛一案二審時駁回了知網的上訴。下月即將年滿94歲的周秀鸞教授，周二（10日）談論了狀告中國知網維權初衷，並敦促知網能知錯改錯。



據《長江日報》報道，趙德馨和周秀鸞夫妻均為中南財經政法大學退休教授，在趙德馨就知網擅自收錄他的100多篇文章進行維權之後，周秀鸞也緊隨其後，「我們什麼都不缺，跟知網打官司是為了維護學者的權益和尊嚴」。

周二下午，趙德馨轉來周秀鸞手寫的一封信，周信中表示，夫妻二人雖已退休，但退休金不少，足以過一個體面而幸福的晚年；起訴知網的目的不在獲取賠償金，而是維護作者的權益，希望得到應有的尊敬。她表示，希望知網認真考慮一下，自己錯在哪裡，如何改正，誠懇道歉，真正成為一項公益性的國家知識基礎設施工程。

周秀鸞作為第一作者，分別於1960年1期《政治與經濟》、1979年第2期《江漢論壇》和1980年第4期《社會科學戰線》發表文章《駁「市場供應今不如昔」論——讀史讀報箚記》、《漢代的農業生產水平有多高——與寧可同志商榷》、《關於布幣的三個問題——讀雲夢出土秦簡〈金布律〉札記》等。2021年11月，北京互聯網法院就周秀鸞與知網侵害作品信息網絡傳播權糾紛分別作出一審判決，判決知網單篇文章賠償周秀鸞2100元到2400元人民幣不等，知網另每案承擔周的公證費29元和律師費1000元。

法院一審認為，知網涉案侵權行為影響範圍較大、主觀過錯程度明顯；涉案文章的字數，按照版面字數，不足千字按千字計算等相關因素酌情確定經濟損失的賠償數額，考慮充分，數額適當。知網不服判決，向北京知識產權法院提出了上訴，理由之一為賠償金額過高。5月7日，中國裁判文書網公佈了10份知網與周秀鸞侵害作品信息網絡傳播權糾紛二審民事判決書。北京知識產權法院二審時駁回了知網的上訴，並作出了維持原判的終審判決。