在庫文章作家全索賠至少1200億　知網再陷侵權官司直呼「賠不起」

內地著名學術期刊平台「中國知網」（CNKI）再一次陷入輿論風波。近日，湖北作家陳應松起訴知網，指後者在未經同意下，收錄其300多篇文章，要求知網按照1500元／千字（人民幣，下同）賠償。

知網運營方代理人表示，若法院承認陳應松的索賠請求，其他作者同樣可向知網索賠，知網全部在庫作品至少要賠償1200億元，直呼「賠不起」。



陳應松表示，他在檢索時發現，自己一共有300多篇文章被知網收錄，大部分都未經同意，其中部分文章已經被下載幾百次。以2005年的《太平狗》一文為例，被下載342次、引用46次，目前知網已經刪除文章。

3月21日開庭時，陳應松的律師提出上述索賠額度。當日，法院審理的是陳應松7篇文章侵權案，文章大概2.6萬字，索賠3.9萬元。律師指出，由於陳應松知名度高，按照官方設定的基本稿酬一千字300元計算，綜合主觀惡性、侵權時間長、影響大等，才上述提出1500元的賠償標準。

陳應松起訴知網，指後者在未經同意下，收錄其300多篇文章，要求知網賠償。（微信公眾號＠量子位）

知網律師表示，1500元的賠償標準要求太高，因為知網侵權的作品是「基於歷史原因」，知網之前是做期刊數位化工作，形成長期穩定合作，延續至今，當時沒有相關規定、且作者之前知道也沒有提出刪除要求，「這應當認定為默許」。此外，目前知網在資料庫中的作品，若按照陳應松的索賠標準，根本賠不起。

值得一提的是，內地大部分高校都有訂閱知網，老師、學生可以從平台上下載文獻、報告、論文等作參考、研究之用。不過，每年的高額續訂費用讓很多高校叫苦不迭，武漢理工大學就曾經直呼知網「離譜」，北京大學也一度因費用問題考慮暫停續訂知網。

事實上，知網並非第一次深陷侵權糾紛。去年12月，法院以侵權為由判罰知網賠償中南財經政法大學退休教授趙德馨70多萬元。今年2月，山東女作家唐效英狀告知網侵權，一審獲賠2.28萬元；同月，湖南作家蔡建文起訴知網侵權一案正式立案。

去年12月，法院以侵權為由判罰知網賠償趙德馨70多萬元。（央視）

此外，上月網傳中科院因近千萬的續訂費用不堪重負，停用中國知網資料庫。雖然知網已發布聲明，稱從未暫停中科院服務，且雙方正計劃在近期簽署協議並啟動2022年度服務。

據介紹，中國知網在1999年獲得當局政策的大力支持，得到眾多高等院校和科研機構的鼎力相助，隨後慢慢崛起。作為國內知名度與論文載量均排在前列的中文資料庫，中國知網從建立至今，一直都位居國內各大高校圖書館的資料庫選擇前列，但近千萬元的訂購費導致高校和學術研究機構不堪重負，一時間引起不少關注和熱議。