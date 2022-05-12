上海小區同日測出13個假陽性個案　業界：或與環境樣本污染有關

上海某小區在一天內有13名居民被測出「陽性」，後續的方艙或醫院核酸覆核中卻全部呈陰性。不少居民質疑核酸檢測數據的準確性，強烈要求撤換涉事的檢測機構。



《第一財經》報道，4月30日，上海市黃浦區五里橋街道融創濱江壹號院小區出現一宗陽性個案。5月1日起，小區開始實施單人單管核酸檢測；5月5日、6日的核酸檢測，分別由上海中科潤達氣膜實驗室（黃浦）和上海中科潤達醫學檢驗實驗室（異地）完成。

小區9號樓樓組長曹勇，負責該樓共180位居民。5月6日做核酸檢測期間，物業管家稱收到疾控部門通知，小區內有3位居民採樣的核酸報告為陽性。隨後，物業管家陸續收到9號樓6位居民核酸報告陽性的通知，整個小區共有13位居民核酸報告為陽性。

融創濱江壹號院小區出現多宗「假陽性」個案。（第一財經）

5月6日上午10時，檢測呈陽性居民和同住的密接者都收到轉運通知。其中一名陽性居民自認為不太出門也不收取快遞，於是致電黃浦疾控強烈要求覆核。當日，他接受了黃浦疾控安排的單人單管核酸檢測，檢測結果為陰性。

曹勇認為「我覺得有問題了，可能是『誤殺』」，於是立即聯繫居委會，要求暫緩其他陽性居民的轉運，但居委會告知必須去方艙進行兩次核酸，結果為陰性才能返回小區。

5月6日午夜12時，小區內13名檢測為陽性的居民收到警方勸導轉運的電話，原定翌日轉運。 5月7日凌晨2時，核酸檢測報告出爐，結果顯示5月5日檢測為陽性的居民結果為陰性；同日中午，黃浦區疾病預防控制中心上門為8位居覆檢，結果全部為陰性。

融創濱江壹號院小區多名居民對檢測結果的準確性表示質疑，要求撒換上海中科潤達醫學檢驗實驗室（異地或黃浦）對五里橋街道的檢測工作。

據了解，上海中科潤達氣膜實驗室（黃浦）是近期剛搭建完成並投入使用，初期設計產能每天10萬管，並為後期預留約5萬管的儲備產能。除了黃浦區，中科潤達還佈局了上海市各區政府及街道籌建全市常態化核酸採樣點，首批近300個核酸檢測便民採樣點分佈在虹口區、黃浦區、浦東新區、寶山區。

對於出現多宗假陽性個案，有從事核酸檢測服務的企業人士分析，實驗室污染、樣本污染等，都有機會出現假陽性，「我們自身的檢測中，出現假陽性情況是非常少見的，如果出現假陽性的情況，可能跟實驗室質量控制與結果的技術分析能力不足有關」。

至於檢測為陽性的樣本為何在相關醫院覆核後檢測結果為陰性，相關企業解釋，可能與不同的檢測試劑對陽性結果的判定標準不同有關。以思路迪試劑為例，Ct 值小於等於 39.5 判定為陽性；伯傑試劑則是 Ct 值小於等於 40 判定為陽性。

上海市衛健委表示，針對網上部分市民對核酸檢測結果的情況反映，已開展對相關第三方檢測機構的調查，若發現違法違規問題，將依法依規從嚴查處，決不姑息。