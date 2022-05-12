上海女網紅拍片諷封城管理被刪　發微博稱：警察來我家帶我走了

上海一名以搞笑內容為主的微博網紅、 棟篤笑演員「@王天小天王」（Dawn Wong），日前發布仿造英文新聞報道的兩段影片《愛麗森假新聞》，諷刺封城管理亂象及刪帖等言論管制，但隨後有關影片即遭刪除，引發網民表示「形成了互文」、「完成了行為藝術」。

及至周三（11日）中午12時多，「@王天小天王」發布一則微博稱，「警察來我家帶我走了。」，引起不少網民關心其狀況。她及後刪除這則微博，並在下午3時43分回應網民稱，「沒啥事兒，大家散了吧」。



兩段影片中，「@王天小天王」一人分飾新聞主播和駐上海記者兩角。第一段影片《保持正能量》針對上海買菜購物難、政府分配的物資質素等現象進行反諷，內容談及上海封城苦況，包括沒有糧食，片中穿著睡衣的「記者」拿著已經發芽的馬鈴薯，「稱讚」政府「給我們數以噸計的食物」；報道期間她又不斷要做「核酸檢測」；最後她的測試結果雖是陰性，但仍被拉去隔離。不過，她最後還是說：「看好的一面吧，那是免費的！」

第二段影片《此內容無法查看》中，她提到上一段影片已經被「清零」，「至少有東西降到0了，我很欣慰」。而穿著睡衣在喝酒的「記者」一提到「封城」，報道立即中斷並出現「此內容因違規無法查看」的字句。報道其後繼續，「記者」表示，「這完全是我的錯」，之後便改用「那件事」代替「封城」。之後，她提及每日都要下樓做「核酸檢測」，報道再度中斷，需改用其他詞；但到最後，「報道」還是因「內容違規」而中止。

「@王天小天王」發布的《愛麗森假新聞》第二集：



兩段影片都在微博收穫不少的關注度，但第二段影片在微博發布不久後也遭刪除，事發後，王天小天王在其YouTube帳號發布的相同兩則影片，亦已轉作「私人影片」，無法訪問。及至周三（11日）中午12時多，「@王天小天王」發布一則微博稱，「警察來我家帶我走了。」，引起不少網民關心其狀況：「王姐你還好嗎」。

事件引起不少網民熱議，表示：「搞笑博主因為搞笑被警察帶走 還能再搞笑一點嗎」、「趕緊潤（按：代表英文「run」，逃跑的意思）吧姐姐」、「是在阿富汗嗎」、「塔利班也抓過喜劇演員」、「甚麼南蘇聯笑話？」、「很真切地恐怖起來了，實在是60-70年代的復興。」、「段子已經很客觀很克制。。。怎麼這也能隨便把人帶走喝茶啊」、「我支持@王天小天王 的創作自由並將持續關注她的安全情況」。

及後「@王天小天王」刪除上述微博，並在下午2時多發文稱：「謝謝大家，沒事兒了，不用擔心了」，但隨後這則微博亦被刪除。下午3時43分，她回應網民留言稱，「沒啥事兒，大家散了吧哈哈哈」。她又表示：「大家聊點開心的吧。最近看了哪些好看的英美劇給我推薦推薦」。