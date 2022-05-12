內地檢測機構屢出假陽性報告累市民入方艙　月入2億年報稱賺不夠

內地上市公司潤達醫療旗下的核酸檢測機構上海中科潤達醫學檢驗實驗室，被估計4月份單月公司新冠檢測收入將超過2億元（人民幣．下同），但是近日正面臨頻繁出具「假陽性」報告的指控。據報道，有同一名被檢測者在短時間內被中科潤達出具「陽性」報告，但其他檢測機構出具「陰性」報告的案例。

由於居民不信任中科潤達檢測結果的準確度，上海黃浦區五里橋街道直接將中科潤達更換為其他核酸機構。



據《鳳凰網財經》報道，面對「假陽性」報告事件的洶湧輿情，上交所對潤達醫療下發監管工作函，而該公司股價今日遭遇跌停。不久前，潤達醫療剛剛因4月29日、5月5日、6日三個交易日股價波動過大而收到上交所問詢函。

中科潤達是2020年初新冠疫情爆發以來，首批被上海官方納入核酸檢測正規實驗室的機構。

有網民擔憂：「這是否意味著，長達兩年多時間以來的核酸檢測服務中，中科潤達或許還存在其他潛在的『假陽』風險？尤其是在疫情防控的關鍵時刻，在政治局強調人民至上、生命至上，毫不動搖堅持『動態清零』的時刻，因為核酸檢測機構的不准確數據，會給疫情防控帶來多大影響，值得深究。」

上海跨採中心方艙醫院4名康復者出院與醫護人員告別。（新華社）

核酸檢測「陰陽之變」 中科潤達準確性遭質疑

上海黃浦區王先生稱，自己4月17日中科潤達進行核酸檢測，4月18日得知結果為陽性。但自己在4月18日中午、19日中午及晚上連續三次進行抗原檢測均為陰性。

不僅自測抗原為陰性，4月20日和21日，王先生在青浦區國家會展中心方艙醫院經由上海蘭衛醫學檢驗所所做的核酸檢測結果亦均為陰性。只是在4月22日，王先生進入方艙2日後，才再次被出具陽性報告。

上海李先生表示，有同事經中科潤達檢測呈陽性後進入方艙，但此後連續幾次核酸檢測均為陰性。之後，該同事由方艙出院轉為居家隔離。而隔離期間，該同事連續核酸檢測陰性後，變為陽性。而對於這次陽性檢測報告，「到底是本身確診的複陽還是方艙感染的陽是個謎」。

「中科潤達核酸檢測結果準確性遭質疑」成為微博熱搜話題詞。多位網民表示自己或身邊人遭遇了相似的情況。

有網民發文表示，五一期間，其小區進行核酸檢測，其中一女孩結果呈陽性。在沒有複檢下，三小時內被轉運至四葉草方艙醫院。但在方艙期間，該女孩每次核酸檢測結果都是陰性，三天後被獲准回家。

還有網民表示，其於4月12日在中科潤達檢測陽性後，被轉至方艙醫院。在醫院期間，連續3次「陰性」結果後，第4次才被確診為「陽性」，該網民質疑，「等於就是因為這家中科潤達的陽性報告讓我去方艙得了一遍Omicron的」。

由於居民不信任中科潤達核酸結果，上海黃浦區五里橋街道更將中科潤達更換為其他核酸檢測機構。上海五里橋街道海悅小區公眾號「愛滿海悅」證實，已經將核酸檢測機構換成核子華曦。

有專家表示，核酸檢測出現假陽性原因有很多，如在採樣、轉運、檢測等某個環節受到環境污染；或者採樣的醫護人員同時是疫苗接種人員，醫護人員在開啟疫苗瓶、抽取疫苗液體、注射疫苗等過程中，身體、設備、器械等受疫苗「污染」時，可能會檢測出假陽性結果。

上海五里橋街道海悅小區公眾號「愛滿海悅」證實，已經將核酸檢測機構換成核子華曦。（公眾號「愛滿海悅」）

律師指「假陽」報告可否追償索賠 需看事態發展

對於「假陽」報告可否追償索賠，有律師透露，目前由於無法界定「損失」，也沒有相應救濟渠道，因此能否追究賠償、實現賠償還需看事態發展，「目前看還不能下定論」。

面對群眾的質疑，在前日（10日）的上海市疫情防控新聞發布會上，上海市衛健委副主任趙丹丹表示，針對網上部分市民對核酸檢測結果的情況反映，已開展對相關第三方檢測機構的調查，如果發現違法違規問題，將依法依規從嚴查處，絕不姑息。

昨日（11日）上午，上交所對潤達醫療下發監管工作函。潤達醫療昨日公告稱，公司已要求中科實驗室就相關情況啟動內部自查並配合有關部門調查。如有需澄清或說明的相關情形，公司將及時履行信息披露義務。

前日（10日）的上海疫情新聞發布會，趙丹丹表示，已開展對相關第三方檢測機構的調查，如果發現違法違規問題，將依法依規從嚴查處，絕不姑息。（上海市衛健委）

去年新冠檢測業務收入翻倍 曾悔「因投入晚致利潤增厚少」

據潤達醫療2021年年報，去年公司實現營業收入88.60億元，按年增長25.33%；實現歸母淨利潤3.80億元，按年增長15.23%。其中，第三方實驗室業務去年實現營收3.53億元，按年增長125.60%，輕鬆實現翻倍，在各類核心服務型業務中增速最快。

在2021年年報中，潤達醫療就明確表示，去年業績增長原因「主要係新冠檢測業務帶來的業績增量和常規檢測業務的逐步恢復。」

今年4月28日召開的2021年年報業績交流會上，潤達醫療相關負責人還對新冠檢測業務開展時間晚流露出「悔意」：「倘若過去兩年多時間裡投入更多力量到新冠檢測，可能利潤會好得多，這也是管理層最近所檢討的。」

潤達醫療官網表示，他們的第三方實驗室檢測服務是「您身邊值得信賴的第三方實驗室檢測服務商」。（潤達醫療官網）

核酸檢測規模上海第三 4月新冠檢測收入超2億元

據潤達醫療在2021年年報業績交流會上透露，在上海的新冠檢測中，公司檢測規模排在前三。

為改善業務，值此上海疫情之際，潤達醫療也積極開拓了氣膜實驗室業務，並在上海建成首個核酸檢測氣膜實驗室。為跟上黃浦區的核酸篩查能力，該氣膜實驗室初期設計產能每天10萬管，並為後期預留了約5萬管的儲備產能。

據內媒《證券時報》測算，按照上海單管28元的收費標準，以及潤達醫療目前日檢測超30萬管的檢測量計算，公司每天在新冠檢測的收入能達到800萬元左右，估計4月份單月公司新冠檢測收入將超過2億元。

潤達醫療負責人表示，未來會繼續增大核酸檢測產能，「未來會積極根據各地疫情防控政策，努力克服困難，快速推進公司業務發展，完成公司年初既定的業績經營目標。」

南京青奧體育公園體育館內的「獵鷹號」氣膜實驗室。（新華社）

檢測機構「假陽」屢現 網民質疑處罰過輕

有網民潤達醫療認為賺得盆滿缽滿背後，也要保證檢測準確性，並指數據源頭錯誤對防疫大局的破壞是潛在的巨大風險。

更令人擔憂的是，這樣的數據錯誤，不止潤達醫療一間，還有合肥和合醫學檢驗實驗室、合肥諾為爾醫學檢驗實驗室。

兩間實驗室，因在蜀山地區核酸檢測中，超能力承攬檢測業務、嚴重超過承諾時間出具檢測報告，影響合肥市對疫情形勢及時研判，而被當地政府警告並暫停兩間實驗室在合肥市的合作業務。

2020年9月24日，北京，科興生物新建成的新型冠狀病毒疫苗生產工廠，工程師在無菌檢驗實驗室工作。（Getty Images）

核酸報告「失真」和處罰過輕引發內地民眾不信任第三方核酸檢測機構，也引發民眾對長期疫情防控的隱憂。網民質疑處罰過輕，指出具假報告卻僅僅只是被警告。

有網民表示不理解為何輕輕處罰。他認為，內地頻頻加碼升級的防疫措施，入室消毒、連續做核酸、停工停產、方艙隔離；另一方面，對於數據源頭錯誤的處罰卻輕輕放下，沒有回溯和校正，沒有嚴格管控。

「源頭數據錯誤會引發一連串鏈條反應，危害不是更大嗎？」他說。