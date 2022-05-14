疫情｜內地昨增1979宗本土個案　上海佔多數並多1人死亡

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（13日）新增1979宗本土個案，包括253宗確診病例及1726宗無症狀感染者；新增1宗死亡個案，為來自上海的本土個案。



在「重災區」上海，新增1681宗本土感染，包括194宗確診病例及1487宗無症狀感染者，其中140宗確診病例為既往無症狀感染者轉歸，54宗確診病例和1486宗無症狀感染者在隔離管控中發現。當地新增1宗死亡個案，死者為84歲男性，合併有心律失常、高血壓、腦出血後遺症等基礎疾病，入院後因原發疾病加重並發多器官功能衰竭，經搶救無效死亡。死亡原因為基礎疾病。

除上海外，本土確診方面，為北京32宗，河南7宗，廣東4宗，青海4宗，四川3宗，遼寧2宗，重慶2宗，吉林1宗，福建1宗，山東1宗，湖南1宗，廣西1宗。無症狀感染者方面則為四川90宗，河南40宗，遼寧33宗，北京24宗，青海19宗，江蘇17宗，江西5宗，天津2宗，河北2宗，浙江2宗，廣東2宗，安徽1宗，湖北1宗，貴州1宗。另昨日一共新增23宗境外輸入病例及70宗境外輸入無症狀感染者。

截至昨日24時，各地現有6353宗確診病例（含384宗重症病例），累計210006宗治愈出院病例，累計5206宗死亡病例，累計報告221565宗確診病例，無現有疑似病例。