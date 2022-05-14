疫情｜北京將步上海後塵現規模化疫情？吳尊友：可能性非常小

北京出現新一波新冠疫情，外界關注是否會演變成規模化疫情，更一度傳出北京要封城。對此，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友周五（13日）晚發文，表示這種可能性非常小。



吳尊友表示，老百姓相信謠言，且傳播非常快，說明一個問題，即大家還是擔心、害怕，擔心北京會出現類似於香港、上海那樣的規模化新冠疫情。對此，他指可先從三方面看北京是如何響應的， 一是居安思危、提前準備，今年3月時北京已開始自問香港、吉林和上海的規模化疫情會不會發生在北京並該如何防範等，當一個地方政府能夠提前思考這類風險問題，並著手準備迎戰這種可能發生的風險，應該說北京是有充分準備的。

二是措施果斷、迅速有力，4月出現幾條傳播鏈，有疫情抬頭的苗頭時，北京果斷出手，及時落實了以高頻率、廣覆蓋的核酸篩查為主要手段的新冠疫情防控綜合性措施，初步摸清了疫情基本情況，為實施精準防控、斬斷傳播鏈條提供及時、有價值的信息，並及時採取了封控、隔離、居家辦公等多種措施並舉的措施，對病毒實施圍追堵截，封堵了病毒的主要傳播渠道。這些措施及時、有效地控制了病毒的傳播擴散。

北京疫情持續，由今日（12日）起，市民進入黨政機關企事業單位及其他社會單位、商務樓宇、商場超市、賓館酒店、餐飲飯店等公共場所，須查驗48小時內核酸檢測陰性證明。（新華社）

最後是數據真實、規模可控，在每天公佈的疫情數據中，不僅報告新發現的感染者人數、確診病例和無症狀感染者人數，還公佈每天核酸檢測混合管的陽性數，把疫情信息與社會分享又提前了一步，體現了北京對自己能力的自信和對控制疫情的信心。從這幾天北京報告的疫情來看，最高兩天超過了70宗，近幾天波動在40至50宗左右。更重要的是，約95%的感染者都是在管控人群中發現，社區篩查發現的新增感染者每天僅幾例。

吳尊友稱，實際上每天公佈的新增感染者人數並不能算「疫情」，其受檢測措施的影響非常大，每日新增數是由疫情和防治措施效果兩個因素決定的，故不能簡單地從中研判疫情，既要看這些新增感染者數據，更要看這些數據是怎麼產生的，比如篩查了多少人，新感染者是來自管控人員，還是社區非管控人員，各項防控措施落實情況等等。

綜上所述，北京這波疫情演變出現規模化疫情的可能性非常小。疫情的變化方向和發展速度，雖然受病毒的一些生物性特徵影響，但更是由防控措施的力度和速度決定的。