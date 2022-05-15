上海疫情．有片｜小區狂撒消毒片致居民嘔吐喉嚨痛　官方致歉

微博一則「上海北蔡南新六村亂撒消毒片」的消息昨日（14日）引發網友關注，有網友稱，「小區內到處都是撒落的消毒片，多人已出現喉嚨痛、刺眼睛、嘔吐等不適症狀。」

北蔡鎮防疫辦昨晚發通報，就南新六村大量投放消毒片，小區內散發消毒片味道，引起有的居民身體不適的問題，向居民表示歉意。



內地媒體《第一財經》報道，北蔡鎮南新六村居民表示，該小區於9日開始由居委發放消毒片，並獲知每日需從自家下水管道投放10片消毒片。

「13日起，小區公共區域的每個窨井蓋中也在凌晨被投放了5～6瓶消毒片，此前也沒有收到任何需要關閉門窗的告知，隔壁小區也都這樣。」他說。

北蔡鎮防疫辦表示，在5月13日的消毒工作中，本想利用下雨天對下水管道及路面投放消毒片，通過雨水稀釋進行比較全面徹底的消毒，但由於當天雨量不大，部分消毒片未溶解而殘留在小區路面，氣味持續擴散影響到小區居民。防疫辦指已經採取補救措施，將殘留消毒片清除完畢，並對消毒隊進行了批評教育。

南新六村一居民展示居委發放的消毒片。（第一財經）

報道提到，居委發放的消毒片，其成分是以三氯異氰尿酸為主要有效成分的消毒片。有傳染病學科主任醫師說，「三氯異氰尿酸雖然是高效消毒劑但屬於氯製劑，氯製劑消毒終產物中，不可避免地會產生三氯甲烷（致癌物質），一般不被使用在居家消毒。」

環境監測部門技術人員也表示，「類似上述三氯異氰尿酸類的消毒劑，有強氧化性腐蝕性，不建議直接投放在家裡的下水管道中。」

2022年4月18日，上海，外灘濱水區環衛保潔人員穿着防護服、背著消毒噴桶，在觀景平台上下對公共環境進行消殺。（視覺中國）

上海市愛衛辦副主任王彤在4月23日疫情防控新聞發布會上表示，要避免不科學消毒，並提出「六不」，其中就包括了「不往下水道大量倒消毒劑、投消毒片」。他表示，這些做法基本無效，比如往下水道過量投放消毒劑，會腐蝕管道，也污染環境。

「六不」還包括：不使用消毒劑直接對人噴灑；不對室外空氣進行消毒；不對外環境（綠化、道路、牆面等）大規模消毒，包括用無人機、「大砲車」以及對道路播撒生石灰等；不用無效方法（如用煙霧機、彌霧機）消毒；室內有人，不使用化學消毒劑空氣消毒。

現階段，上海持續加大「住宅小區」消毒力度，並保持日均出動消毒力量約16萬人次，對全市1.3萬個住宅小區的公共空間和部位開展全覆蓋消毒。