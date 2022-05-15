名校碩博生湧縣城就業　有人港校畢業　教育專家：不應唯學歷論

近日，名校碩博畢業生到小縣城就業的現象引發關注。這些頂著高學歷、名校畢業光環的「天之驕子」出現在小縣城的事業機構或國有企業擬錄取名單上，掀起網民爭論這現象到底是「學歷內捲的無奈選擇」還是「人才引進的正常流動」。



《澎湃新聞》報道，浙江省麗水市遂昌縣一份名為《2022年遂昌縣面向世界一流大學引進優秀畢業生入圍體檢人員公告》的公示名單顯示，24個工作職位的入圍人員幾乎全部來自雙一流高校。他們中有4名博士、19名碩士，本科畢業生僅1人，而對應的職位除了專業技能類，還有一些鄉鎮、街道的基層職位。而且這24名應聘者幾乎都畢業於名校，他們當中碩博士的比例高達95.8%。

另外，江蘇省鹽城市阜寧縣公布的2022年面向全國部分高校和境外世界名校引進優秀畢業生擬聘用人員名單（第一批）也顯示，這140位擬聘用人員中多數人來自國內外的名校，如北京大學、南開大學、東南大學、中國科學院大學、南京大學、浙江大學、上海交通大學、米蘭理工大學、悉尼大學、香港理工大學等。

阜寧縣公布的2022年引進優秀畢業生擬聘用人員名單顯示，這140位擬聘用人員中多數人來自國內外的名校。（每日人物）

報道指，這些名校碩博士畢業生選擇在小縣城就業跟當地的人才引進政策有很大關係。

《2022年遂昌縣面向世界一流大學引進優秀畢業生公告》規定，符合首次新引進到遂昌工作的全日制碩士研究生、高考第一分數段錄取的全日製本科生，可享受45萬元（人民幣．下同）政策獎勵，包括一次性房票補貼30萬元；生活津貼每年3萬元，可享受5年。全日制博士研究生更為優厚，可享受75萬元政策獎勵，包括一次性房票補貼50萬元；生活津貼每年5萬元，可享受5年。

阜寧縣也給出了優厚的條件：到縣屬一檔國有企業工作的優秀畢業生稅前年薪，博士研究生不低於每年30萬元、碩士研究生不低於每年20萬元、大學本科生不低於每年15萬元，並建立正常的薪酬待遇增長機制。而且，優秀畢業生5年內在阜寧購房的，分別按照博士研究生40萬元、碩士研究生20萬元、大學本科生15萬元的標準，給予購房資助。

阜寧縣隸屬於江蘇省鹽城市，面積1439平方公里，人口112萬；阜寧縣城鎮、農村居民人均可支配收入36800元、23550元。（阜寧縣政府）

不少聲音認為，這是學歷「內捲」（過度競爭）之下人才資源的浪費。也有不少聲音認為，縣城如今是城鎮化的關鍵，需要大量人力資源，高等教育人才集聚，有利於國家下一步快速發展。

中國教育科學研究院研究員儲朝暉表示，名校碩博到小縣城就業的背後反映在目前就業形勢比較嚴峻的情況下，各地積極採取一些措施吸引人才，有利於緩解就業壓力。

但需要注意的是，引進的人才是否跟當地的人員需求相匹配，是否能夠在特定的職位發揮特定的作用，人才就業的系統是否具備可持續性，而不僅是從單一的工作職位和工資福利去看。其他地方想要模仿，也應該從可持續性和長久性來看，而不是簡單比拼。

教育部官員4月19日在一場視像會議上表示，「2022屆高校畢業生面臨多重就業壓力，困難程度甚至超過2020年」。（每日人物）

儲朝暉認為，看引進人才的成本和為當地帶來的實際收益，最關鍵的一點要看，受聘者是不是人才。受聘者在職位上能夠發揮作用，這才是有效的引進人才，這才是用人或者招聘應該遵循的基本原則。過於看重學歷本身，是一種相對落後的機制。他提醒大學生也不要盲目追求高學歷，要找適合自己發展的路和能夠發揮作用的職位。

他提出，由於有些地方的人才引進沒有客觀的評價標準，需要警惕掌權機構和掌權者藉著人才引進「幌子」實施「蘿蔔招聘」的現象，最後演變成提高就業門檻，為有背景的孩子提供工作職位，還設置了高薪酬的機制。因此，當地要有相應的督查機制，避免招聘特權的濫用，否則整個就業環境形成惡性循環。

儲朝暉提醒大學生不要盲目追求高學歷，要找適合自己發展的路和能夠發揮作用的職位。（每日人物）

今年高校畢業生面臨多重就業壓力，一方面就業人數增加，2022屆高校畢業生規模首次突破千萬，創歷史新高；另一方面受疫情影響，就業市場遭遇衝擊，企業招聘有所收縮。高校畢業生就業工作受到了中央、國務院和教育部的高度重視。

儲朝暉認為，一定要從系統性、可持續性的角度去想辦法解決當下就業的難題，最關鍵的還是要激發企業活力，增加企業用人的需求，更廣泛地吸納人才就業。