疫情｜上海新增本土個案降至1000宗以下　當地增4人病逝

國家衛健委公布，內地昨日（15日）新增140宗本土確診及1019宗無症狀感染者，即共有1159宗本土個案。

昨日上海新增69宗本土確診及869宗無症狀感染者，即共有938宗本土個案；內地新增死亡病例4宗，均為本土病例，均在上海。



在疫情重災區上海方面，當地新增本土死亡4宗。死者平均年齡86.5歲，最小年齡80歲，最大年齡93歲。4位患者均合併有嚴重的慢性基礎疾病及腫瘤，包括食道腫瘤、冠心病、心功能不全4級、慢性阻塞性肺病、再生障礙性貧血、腎功能不全、慢性硬膜下血腫等。患者入院後，原發疾病加重，經搶救無效死亡。死亡的直接原因為基礎疾病或腫瘤。

當局又通報指，上海新增本土確診病例69宗和無症狀感染者869宗，其中42宗確診病例為既往無症狀感染者轉歸，27宗確診病例和869宗無症狀感染者在隔離管控中發現。

在今日（16日） 早上的疫情防控工作新聞發布會上，上海市副市長宗明表示，目前全市16個區已有15個區實現社會面清零，封控區總人數降至100萬人以內，昨天新增陽性感染者數字首次降至1000宗以內，全市社會面已連續兩天無新增陽性感染者報告，上海疫情得到有效控制，防控取得階段性成效。

國家衛健委又公布，在上海以外，北京新增本土確診39宗，四川14宗，河南8宗，廣東5宗，浙江2宗，遼寧1宗，江蘇1宗，貴州1宗。

本土無症狀感染者方面，在上海以外，四川新增74宗，北京15宗，河南13宗，遼寧10宗，安徽8宗，青海7宗，天津4宗，河北4宗，湖北4宗，吉林3宗，黑龍江2宗，廣東2宗，江蘇1宗，廣西1宗，貴州1宗，雲南1宗。