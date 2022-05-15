上海大學游泳考試改為網上進行　考核學生理論報告　遭批形式主義

周日（15日）上海大學教務部發布通知，稱為保障新冠肺炎疫情期間本科畢業工作的順利進行，對於擬2022年畢業且尚未完成50米游泳測試的學生，學校將有針對性地採用「線上提交理論作業」的方式進行考核。



該通知稱，本次考試採用學校本科網上教學平台（超星平台）完成考核工作。

具體方式為教務處在超星平台，對上述學生統一編入「游泳基礎理論（考試專用）」課程名下；學生參加考核時，先登入超星平台，進入該課程，然後按要求下載試題，並認真作答試題。

2014年上海大學教職工游泳比賽。（上海大學工會）

試題作答完畢後，務必在規定的考核時間段內，在超星平台上提交試題答案，同時需要註明自己的姓名、學號和學院名。考核嚴格限定在2022年5月16日上午8時至2022年5月29日晚上8時期間完成，逾期不候。

本次網上理論方式的游泳考核是為應對新冠疫情的特別安排，考核結果只適用於2022年畢業的本科學生。

網民表示：

「有線上游泳池？」

「真網上沖浪。」

「這不是紙上談兵嗎？」

「取消吧，別鬧笑話了」

「讓游泳這項運動徹底脫離水的束縛。」

「上海大學游泳是必修課，泳測不過不給畢業。」

「形式主義，孩子們先準備好論文答辯，學校多幫幫就業。」

