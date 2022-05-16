內地多市出台降首付等傳統政策調控樓市　長沙推創新措施最突出？

內地優化樓市調控政策的節奏再次加快。人行、銀保監昨日（15日）公布，對於貸款購買普通自住房的居民家庭，首套住房商業性個人住房貸款利率下限，調整為不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）減20個基點，二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限按現行規定執行。

《證券日報》報道，5月份僅過半，就有36個城市「花式」出台樓市支持政策，除了延續取消限購、公積金貸款等政策，更出現「將存量房用作租賃住房將不納入家庭套數計算」等創新性措施。



報道引述58安居客房產研究院分院院長張波稱，今年樓市調控因城施策、精細化特點愈發突出，尤其是在需求側的發力上更加多樣化。在穩增長背景下，保障房地產市場平穩運行，推動房地產預期穩定，滿足合理的住房需求，推進行業逐漸步入「良性循環」顯得尤為重要。

5月15日，中國人民銀行、銀保監會公布下降按息基準 首套房貸利率降至最低4.4%。圖為福建福州一處在建房地產樓盤。（中新社）

5月份以來，在多城就房地產市場出台了一系列支持政策中，以長沙新政最為突出。《關於推進長沙市租賃住房多主體供給多渠道保障盤活存量房的試點實施方案》提出，已實現網簽備案交房或已辦理不動產登記的房屋，盤活供作租賃住房後，不納入家庭住房套數計算。

廣東省規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，長沙推出的新政策滿足有房人群的再次置業需求，且存量房變為租賃住房，在供給增加下亦有助於租金的穩定甚至是下降。

中國銀行研究院研究員葉銀丹稱，長沙推出的新政策改變了過往保障性租賃住房建設由政府主導的傳統思路，探索利用個人房產依靠市場化手段，多渠道擴大租賃住房供給。

他表示，新政將租賃住房的供應主體由政府轉為政府和居民，亦可有效降低政府在保障性租賃住房建設方面的投入和壓力。從政策效果來說，政策的主要意圖或非調整限購，但客觀上確實會帶來「放鬆」限購的效應，有望在一定程度上推動房地產市場回暖。

多地先後出台降首付、公積金貸款額度提升、購房補貼、取消限售等樓市調控政策。圖為南京河西樓盤。（中新社）

5月份以來，多個城市先後出台樓市調控政策，主要包括降首付、公積金貸款額度提升、購房補貼、取消限售等。

報道介紹，江蘇連雲港、江西景德鎮、吉林長春市等地明確降低首套房首付比例或公積金貸款首付比例；四川樂山市、安徽馬鞍山市、山東德州市等地明確提高公積金貸款額度；山東日照市、四川資陽等地相繼明確給予購房補貼或契稅補助等。

此外，部分城市「附條件」式放寬或取消限購。以江蘇揚州市為例，只要赴當地或在當地的大專及以上人才，和生育二孩及以上家庭在市區購房，可不適用現行限購政策。

克而瑞研究中心副總經理楊科偉認為，多個城市出台的房地產支持政策涵蓋的內容愈發豐富，且力度明顯加大，觸及對限貸、限購等核心調控政策的放鬆。

不過，要想切實提振房地產市場成交表現，後續的樓市支持政策更需切中買家擔心的「三個不確定性」，即不確定是否能如期交房、不確定房價下跌、不確定能否持續月供。只有打消買家顧慮，才能切實提高政策的有效性，實現多方共贏和行業的良性循環。