上海疫情｜下周起鐵路及巴士復駛　6月全面恢復正常生產生活秩序

上海疫情趨緩，當地在今日（16日）起分階段推進復商復市。當局今日早上宣布，今日起巡遊出租車、私家車可在社會面清零的非中心城區等地方通行；地面公交和軌道交通將在5月22日起有條件逐步恢復運營。



當局在疫情防控工作新聞發布會上公布開放措施，從今天開始，巡遊出租車、私家車可在社會面清零的金山、奉賢等非中心城區和浦東新區相關鎮域範圍通行，在徐匯、黃浦等中心城區以及拓展區的閔行、寶山區和浦東新區相關街道範圍暫憑機動車電子通行證通行，繼續提供就醫等應急需求的預約用車。

當局又稱，5月22日起，地面公交和軌道交通有條件逐步恢復運營。在對外交通方面，今天開始，鐵路逐步增加上海虹橋站、上海站等的到發列車數量，逐步恢復正常運行。後續，上海將逐步恢復國內航班執飛至當地，適時調整國內外航空公司執飛上海航班的客座率。

上海當局宣布，在6月1日至6月中下旬將恢復全市正常生產生活秩序階段。（中新社）

當局又宣布，已經明確了下一步防控工作，分為三個階段。第一階段為鞏固清零攻堅「十大行動」成果階段。從現在開始至5月21日，重點是降新增、防反彈，持續減少封控區、管控區人數，防範區有序放開、有限流動、有效管控，全市保持低水平社會活動。

第二階段為向常態化防控轉換階段。5月22日至5月31日，單日新增感染者數進一步減少，不斷縮小封控區和管控區範圍直至解封，加快疫情防控向常態化分級分類管理轉變。

第三階段為全面恢復全市正常生產生活秩序階段。6月1日至6月中下旬，在嚴格防範疫情反彈、風險可控的前提下，全面實施疫情防控常態化管理，全面恢復全市正常生產生活秩序。