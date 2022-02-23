朝鮮越獄逃犯落網處成「網紅打卡地」　20元即坐觀光車遊歷惹議

去年10月，在吉林監獄服刑的朝鮮籍罪犯朱賢健越獄，東北三省多地發布懸賞通告追緝，懸賞金一路從15萬（人民幣，下同）加碼到70萬；越獄第41天，朱賢健在吉林豐滿區被逮捕。

近日，有網民爆料稱，在吉林市松花湖附近，有觀光車商販將朱賢健被抓捕地宣傳為「網紅打卡點」，並以此為噱頭，每人收費20元。



網傳影片顯示，在一處結冰的湖面上，有觀光車商販用喇叭宣傳稱：「有去往抓捕朱賢健網紅打卡地的，20元一位，觀光車」。影片引起熱議，不少網民認為此行為涉嫌違法，甚至是「這種方法賺錢無下限」。

2月22日，松花湖風景名勝區管理委員會工作人員稱，去年國慶過後，已對松花湖景區正式實施封閉管理，封閉期間景區暫停一切對外接待，禁止遊客私自進入或開展任何形式的娛樂活動，「如果有觀光車在做宣傳，多半是私自進入的」。

目前，松花湖風景名勝區管理委員會暫未關注到有商販將朱賢健被抓捕地宣傳為「網紅打卡點」的情況，將迅速安排工作人員調查。

《極目新聞》報道，河南豫龍律師事務所付建律師認為，網紅打卡不能越線。商家利用人的獵奇心理，將逃犯抓捕地宣傳為「網紅打卡地」，打卡者為追求新鮮與刺激，更為了獲得更多平台流量。

付建指出，若上述情況屬實，該行為應被及時制止。首先，觀光車是否具有營運資格，是否應該受到監管部門的監督。其次，「犯罪抓捕地」成為網紅打卡地或與社會所需要的正能量文化相脫節，應予以取締。

據此前報道，朱賢健在朝鮮曾擔任特種兵，2014年因偷越國境罪、盜竊罪、搶劫罪等數罪被判處有期徒刑11年3個月。去年10月18日，朱賢健利用收工時間翻越6米高的圍牆，成功從吉林監獄脫逃。

在他逃亡期間，警方曾3次發布懸賞通告，懸賞金一路從15萬、50萬加碼至70萬。去年11月28日，朱賢健在吉林市豐滿區松花湖黑瞎子溝被抓獲。服刑期間，朱賢健曾於2017年和2020年兩次獲得減刑，預料將於2023年8月21日獲釋。