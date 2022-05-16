巴基斯坦孔子學院遭恐襲　李克强同巴總理通電：震驚憤慨強烈譴責

巴基斯坦南部卡拉奇大學（University of Karachi）於4月26日發生自殺式炸彈襲擊，爆炸地點鄰近大學內的孔子學院，導致包括3名中國公民在內的4人遇難，另有1名中國公民受傷。遇難的中國公民均為卡拉奇大學孔子學院的中方教師。

新華社報道指，國務院總理李克強今日（16日）上午在中南海紫光閣應約同巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）通電話。李克強指出，中方對前不久卡拉奇中國公民受襲事件感到震驚和憤慨，強烈譴責這一恐怖襲擊。希望巴方盡快將兇手繩之以法，全力做好相關善後工作，撫慰遇難人員親屬和傷者，全面加強對在巴中方機構和人員的安保措施，確保不讓類似悲劇重演。



巴基斯坦爆炸案：圖為2022年4月26日在事發現場，車輛嚴重損毀（AP）

李克強又表示，中巴是親密友好鄰邦和鐵桿朋友。中方始終將對巴關係置於周邊外交優先方向，將一如既往堅定支持巴方捍衛國家主權和安全，支持巴方發展經濟、改善民生、維護金融穩定，願同巴方加強戰略溝通，推進中巴經濟走廊等重大項目合作，在做好疫情防控的條件下加強雙方人員往來。

夏巴茲則再次對卡拉奇恐怖襲擊事件造成中方人員遇難表示深切哀悼，對傷者表示誠摯慰問，強調巴方強烈譴責恐怖主義，珍視在巴中方人員生命安全，將中方傷亡人員視作自己的同胞不作區分，將竭盡全力調查事件真相，逮捕兇手並依法嚴懲。巴方將加強對所有在巴中方機構和人員的安保措施，確保類似事件不再重演。

巴基斯坦爆炸案：圖為2022年4月26日在卡拉奇大學孔子學院附近的事發現場，爆炸中一輛客貨車嚴重損毀，當地人員正展開調查（AP）

夏巴茲又表示，巴中友誼根深蒂固，兩國合作水平達到前所未有的高度。巴方願同中方加快巴中經濟走廊建設，深化重點項目和經濟特區等合作，密切人員往來，更好造福兩國人民。