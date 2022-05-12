王毅稱中方願攜手巴基斯坦　挫敗破壞中巴關係圖謀

中國國務委員兼外長王毅5月11日與巴基斯坦外長比拉瓦爾（Bilawal Bhutto Zardari）舉行視像會晤，雙方談及4月26日在卡拉奇大學（University of Karachi）孔子學院發生的恐怖襲擊，並就中國公民安全問題交換意見，雙方達成共識。

王毅強調，過去一段時間，巴基斯坦接連發生針對中國人的恐襲，造成嚴重傷亡，中國領導人極為重視，中國政府強烈譴責。恐怖勢力的目的是削弱巴基斯坦政府公信力，破壞中巴傳統友好。

他稱雙方應立即行動，採取堅決有效措施應對。當務之急是加快查案追兇，儘快嚴懲，同時提升中方人員、機構和項目的安全保護。他稱中方將繼續支持巴方提升反恐能力，願同巴方攜手努力，堅決挫敗一切破壞中巴關係的圖謀。

比拉瓦爾表示，巴方對卡拉奇孔子學院恐襲事件予以最強烈譴責。對中國兄弟姐妹的襲擊就是對巴人民的襲擊。巴堅定反對一切恐怖行徑，定將此案查得水落石出，定將所有犯罪分子繩之以法。恐怖分子針對的目標是巴中友好，巴方絕不會讓他們得逞。巴情報機構和執法機構正夜以繼日工作，將竭盡所能懲治犯罪分子，並全力防止類似事件再次發生。中國是巴最好的朋友，巴方願進一步提高反恐能力，確保所有在巴中國公民的安全。