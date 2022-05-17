中國經濟短期下行壓力大　官媒：值得研究向中低收入居民直接發錢

人民日報社旗下的官媒《證券時報》今日（17日）在頭版發表評論文章稱，4月份各種經濟統計數據已陸續發布，中國經濟短期下行壓力較大。

評論文章稱，內地一些城市發放消費券對消費市場起到了一定活躍作用，力度仍然可以加大；不少經濟學家建議給中低收入居民直接發錢，這是值得認真研究的。



評論文章表示，中國經濟短期下行壓力較大，針對這種情況，一方面要採取更加有力的托底政策，制止經濟短期下滑之勢；另一方面要創造更良好環境，盡快恢復包括中小微企業在內的各類市場主體信心，讓經濟早日走上自主復甦持續復甦之路。

文章稱，有效需求不足仍是當前的主要矛盾。4月份社會消費品零售總額出現兩位數的負增長，固然有疫情導致消費未能實現的原因，但也不能忽視居民消費能力受到了現實和預期的就業、工資水平的影響，所以，當前促消費除了圍繞刺激居民消費意願之外，更要考慮從增厚居民錢包入手。

文章指，前一段時間，一些城市發放消費券對消費市場起到了一定活躍作用，力度仍然可以加大，不少經濟學家建議給中低收入居民直接發錢，這是值得認真研究的。

文章又稱，支持中小微企業要捨得花錢，那些疫情影響大的城市可以考慮借鑒經驗，直接給中小微企業發錢，讓他們絕大多數都順利渡過疫情難關。

文章最後又稱，防疫不能做過頭事，要堅決落實黨中央的統一部署，堅持科學防疫、常態化防疫。一些地方在防疫中層層加碼，搞了一些與中央政策相違背的「土政策」，對貨物與人員的流動構成了妨礙，這些過度的防疫措施直接影響消費、投資，導致當地即期經濟活動受到嚴重影響。