有片｜疑不肯走紅色申報通道　珠海水貨客被海關關員拖行

近日，網上有影片顯示，疑似在珠海與澳門陸路的出入境口岸，有身穿防疫保護服的疑似海關人員在地上拖行水貨客，把水貨客及其背包拉到紅色申報通道進行檢查。



美國媒體《自由亞洲電台》報道，自疫情以來，深港陸路口岸沒有恢復，有走私的電子產品用船運到澳門，並組織水貨客帶貨到拱北，再帶回深圳批發。內地海關人員近日突然出手，並在「執法」過程之中和水貨客爆發肢體衝突。

影片顯示，身穿防疫保護服的內地海關人員把疑似水貨客在地上拖行，把水貨客及其背包拉到紅色申報通道進行檢查。期間，水貨客和海關人員均跌倒在地，場面混亂。也有網民上載海關內部拍得的照片，顯示被充公的貨物推積如山。

據《中國海關關於進出境旅客通關的規定》（海關總署第55號令），海關設置「申報」通道（紅色通道）和「無申報」通道（綠色通道）供進出境旅客依本規定選擇。

有網民上載海關內部拍得的照片，顯示被充公的貨物推積如山。（自由亞洲電台）

對於疑似海關關員拖行水貨客的暴力場面，有網民批評：「都是跟上海學的，海關也開始大鬧天宮了。」、「不讓你出去攔不了你，他就用拖的。」、「不太明白怎麼回事。不讓潤？」

無論是地方防疫政策的「一刀切」，還是出入境管制「加辣」，均反映內地民間對疫情的不安。近日「潤」字也成為內地網絡熱詞，「潤」源自英文「Run」（逃跑）之諧音，而「潤學」意即研究逃離中國、移民他國的方法與消息。