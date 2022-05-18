曾在四川執教被拒續合同　美作家何偉發文稱中國教師表達受限

曾在中國擔任教師及記者的美國人何偉（Peter Hessle），近日在美媒《紐約客》（The New Yorker）發表文章，批評教師在內地自由表達的局限。

文中指，內地大學的教授們面臨著被學生舉報的風險，被舉報有政治錯誤行為。何偉在文章中談及他受到政府監督的經歷，並回顧了在四川大學教書的兩年時間。



何偉在文章裏問：「為什麼該國（中國）經歷了如此多的社會、經濟和教育變革，而其政治卻仍然停滯不前？」

何偉提到，他在四川大學教書時，被舉報有政治錯誤行為，並受到網民批評。微博上有評論說：「讓何偉在我們學院教書，真是大逆不道」，也有評論稱他「完蛋了」。後來，學院沒有解釋他做錯了什麼，他的合同也沒有被續簽。

何偉2019年9月4日晚在四川大學教的第一節非虛構寫作課。（紅星新聞）

文章裏提到，在內地大學裏，一個學生舉報一個教授的政治錯誤行為，這種情況很少但有可能發生，因為有很多不確定的潛規則。

課堂上的何偉。（故事硬核）

在課堂材料問題方面， 作者提到自己2019年秋天開始在四川大學任教，在那裏他遇到了一位來自另一個機構的法學院教師，該教授制定的教學大綱有一些敏感內容。

以中國為寫作主題的美籍作家何偉，去年證實自己未獲四川大學續聘，必須在學期結束後離開中國。（Facebook／Peter Hessler）

該課程包括海外中國異見人士艾未未拍攝的紀錄片《擾亂治安》。兩年來，這位老師在課堂上使用這部影片，沒有發生任何事件，但當他在另一個學期使用時候，一些學生決定 「舉報」。在一個星期內，這位老師就被替換成另一名代課教師。

何偉在課堂上教學。（故事硬核）

文章最後，何偉提到離開大學前最後一週，四川大學學生出版物《常識》的工作人員問到他如何看待當今的年輕人時，他回答道，「我的學生對他們周圍系統的理解和分析，給我留下了深刻印象。」但何偉同時也說，「不知道這對未來意味著什麼」，「也許這意味著他們想出了如何改變這個體制。但也許他們只是想出了如何適應這個體制。」

何偉給學生的臨別贈言。（故事硬核）

何偉（Peter Hessler），美國知名紀實作家，自2000年至2007年間曾擔任《紐約客》駐北京記者。2019年舉家遷往中國四川，並於四川大學匹茲堡學院授課。他最膾炙人口的作品為「中國三部曲」：《江城》、《甲骨文》、《尋路中國》。2021年5月底，他表示因四川大學沒有跟他續簽下一學年的合同，於學期結束後即會與家人離開中國返美。