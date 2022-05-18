專家建議將婚戀教育納入中學體系　網民：要結婚先把房價降下來

內地的結婚率和生育率屢創新低，中國青少年研究中心青年發展研究所副所長、副研究員張曉冰稱，為降低年輕人對婚姻的困惑甚至恐懼心理，要從三個方面著手。其中他建議，將婚戀教育納入中高等院校教育體系，引導青年人樹立理性健康的婚戀觀。



對於將婚戀教育納入中學體系，許多內地網民表示不滿稱「不是防止早戀？現在又推婚戀教育？」也有網民提到，不結婚跟教育無關，先把工資升上來、房價降下去。



據《人民政協報》報道，多地民政部門陸續公佈2021年婚姻登記數據，其中一個值得關注的現象是，初婚平均年齡普遍推遲。例如，2021年安徽省初婚平均年齡突破30歲，為男31.89歲，女30.73歲；2021年江蘇省初婚年齡平均為27.29歲，其中男性28歲、女性26.52歲，與2020年相比，男性平均初婚年齡略有推遲。

年輕人群的婚戀困惑已經成為一個不容忽視的社會問題。北京市教育學會家長教育專業委員會理事長齊大輝表示，近年來出現了一種「戀而不婚，婚而不生，生而不教，教而不靈」的婚育眾生相。

齊大輝提到，這樣的情況嚴重影響到人口的數量和家庭的結構，是長期積累的綜合性社會環境與家庭文化問題。「青年人如何找到適合自己的終身伴侶，怎樣經營情感生活，需要學習和成長。因此，做好婚育方面的家庭教育非常重要。」

為應對人口問題，內地推出三孩政策。（新華社）

中國青少年研究中心青年發展研究所副所長、副研究員張曉冰則認為應該加強婚戀教育，他提議，將婚戀教育納入中高等院校教育體系，引導青年人樹立理性健康的婚戀觀。另一方面，要引導父母尊重子女的婚戀選擇。

房價高工資低托育難 年輕族群批：生不起

不過內地網民多數認為將婚戀教育納入中高等教育體系並不能解決問題。此前一個數據引發討論，受內地疫情反彈及防控措施收緊等拖累，經濟下行壓力加大，4月失業率繼續上升。國家統計局周一（16日）發布數據顯示，31個大城市、16到24歲人口調查失業率均創有歷史數據以來最高，高達18.2%。

內地網民提到，工作難找、工資低、房價高和托育難才是不生孩子的關鍵。首都經濟貿易大學人口與發展研究中心副主任、教授茅倬彥提到，結婚由過去人生規定的「必選項」變成了自主決定的「可選項」。因此，在未來，政策方向應該更加支持青年職業發展，尤其要保障女性的就業公平，促進青年人婚育和工作共同發展。

全國總工會女職工部二級巡視員張偉則透露，日前編制《創建家庭友好型工作場所指導手冊》等措施來做好用人單位托育服務工作。她介紹，下一步，全國總工會將推動全國各級工會開展托育服務試點工作，從多方面解決政策支持、資金支持等問題，並推動創建家庭友好型工作場所。

網民點睇：

「現在還不是不提倡早戀嗎？？[攤手]會上這課？」 ​

「不結婚不戀愛是因為缺乏婚戀教育嗎？」

「先把性教育規範化起來再談其他吧！能夠肩負家庭責任的時候在談論結婚！』

「生下來就是獨生子，長大了供房貸，養兩個孩子四個老人，現在跟我說當年的不良少年早戀，現在又納入教育體系內，有大病吧。」

