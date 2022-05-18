刮刮樂易玩成本低成年輕人新寵　有望成為盲盒後的新潮流？

近幾年，盲盒成為當下年輕人的潮流文化之一，更推出不同類型的產品，例如考古、文具、美妝等等。然而，一種簡單、易玩的「新玩具」慢慢在年輕一代中風靡起來。



《紅星新聞》報道，在百度搜索指數發現，從2019年到2021年，「刮刮樂」搜索指數的整體日均值為975，今年以來，日均值更上漲到1187，同比增長9%，環比增長5%。

刮刮樂是中國福利彩票發行管理中心發行、管理的福彩遊戲。中國福彩官網顯示，刮刮樂現有2元（人民幣，下同）、3元、5元、10元、20元、50元等面值，最高獎金從2萬到100萬元不等。

刮刮樂即買即開，消費者只要刮開圖層就能位即知道是否中獎。以壬寅虎系列的刮刮樂為例，其圖層下共有25個圖案，只要刮出金額數字或老虎圖案即可獲得獎金，獎金從10元到30萬元不等。

壬寅虎系列的刮刮樂共有25個圖案，只要刮出金額數字或老虎圖案即可獲獎。（微博＠劉美含）

消費者透露，去年投身社會後就有購買刮刮樂的習慣，心情差時就會買一張，「（心情不好）99.99%是因為工作，如果中了大獎我會立馬辭職，離開工作的城市回家鄉」。對於某些人而言，刮刮樂只是玩具，「比如我覺得今天可能會中獎，我就買一張驗證一下，驗證對自己的感覺比中獎更開心。反正就是買著玩，中就中了，不中就不中，大概就是這種心態」。

刮刮樂操作簡單，但有愛好者提醒，大家以玩樂的心態購買絕無問題，千萬不要上癮，「玩的心態去刮可以，不要上頭。（我）又刮了三次，已經把中的800元給刮出去了」。