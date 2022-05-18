人行原司長孫國峰受查曾提新貨幣銀行理論　今年金融系統25人被查

據中央紀監委駐中國人民銀行紀檢監察組、天津市監委周三（18日）發布，人行貨幣政策司原司長孫國峰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。



官方履歷顯示，孫國峰，男，漢族，1972年7月出生，黑龍江黑河人，博士研究生學歷。 中國農業大學經濟學學士； 中國人民銀行總行研究生部經濟學碩士； 中國社會科學院金融研究所所經濟學博士。

2003至2004年，他在美國史丹佛大學擔任訪問學者；1996年8月參加工作，2000年5月加入中國共產黨。1996年8月至2016年10月，先後任人行貨幣政策司幹部、副主任科員、主任科員、副處長、處長、副司長； 2016年10月至2018年8月，任人行金融研究所所長；2018年8月任人行貨幣政策司司長； 2022年5月免職。

圖為孫國鋒（澎湃新聞）

孫國峰被查前是一名學術型官員，是新貨幣銀行理論的提出者 。

2001年，孫國峰在經濟研究發表名為《信用貨幣制度下的貨幣創造與銀行運行》的署名文章，對傳統貨幣創造理論的誤區及邏輯錯誤進行了分析，這對信用貨幣理論的發展起到了顛覆性的影響。

事實上，早在1995年，孫國峰在其碩士學位論文中便質疑了傳統的貨幣創造理論。並首次提出存款並非貨幣創造的源頭，商業銀行創造貨幣是由貸款實現的，即貸款創造存款，現金的出現也是晚於存款的。新貨幣銀行理論的提出為後續有關貨幣金融問題的研究提供了基礎性的分析工具。

孫國峰作為第一作者的論文《中國影子銀行界定及其規模測算——基於信用貨幣創造的視角》曾在2018年6月獲第三屆孫冶方金融創新獎。

2022年以來，內地「金融反腐」持續保持高壓態勢。今年初，人行機關服務中心原黨委書記、主任牟善剛涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。

2月，央行昆明中心支行原黨委書記、行長楊小平涉嫌嚴重違紀違法接受紀律審查和監察調查。現年63歲的楊小平，在金融系統供職近40年。

根據中央和地方紀委監委網站梳理，今年以來至少已經有25名金融系統人士（主要為金融監管、金融機構高層，且僅為最新宣布被調查的案例）被調查，主要涉及國有大型銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行人士。

25名金融幹部中來自央行3人、銀保監會（含原銀監會）2人，其餘主要為國有大型銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行人士，也有多位非銀行機構人士，但涉及的問題絕大部分與此前任職的銀行機構有關。

除了孫國峰、楊小平、牟善剛，原銀監會黨委委員、副主席蔡鄂生，國家開發銀行原黨委委員、副行長何興祥嚴重違紀違法被開除黨籍；中國人壽保險（集團）公司黨委書記、董事長王濱涉嫌嚴重違紀違法接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

中國進出口銀行北京分行行長李蒞，光大銀行原黨委副書記、副行長張華宇涉嫌嚴重違紀違法接受紀律審查和監察調查；建行內蒙古分行原黨委書記、行長張勤，國開行湖北省分行原黨委書記、行長林放被開除黨籍；國開行海南省分行原黨委書記、行長徐偉華被「雙開」。

有內地傳媒分析稱，此輪反腐或是去年10月，十九屆中央第八輪巡視對25間金融機構黨組織開展的為期2個月左右的常規巡視工作的後續。