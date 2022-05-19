中超欠薪潮︱重慶隊集體討薪：16個月無人工　只能送外賣、跑滴滴

中超聯賽球隊欠薪現象近年來備受內地社會關注，新一賽季6月開賽在即之際，重慶兩江競技俱樂部（下稱重慶隊）的球員近日公開抗議討薪，除在大門口貼起了討薪標語，還在討薪信中透露，員工為了維持生活，甚至在下班後送外賣等。



周三（18日），重慶隊隊員馮勁於微博發布球隊全體員工的討薪信，信中透露，該隊已被拖欠工資長達16個月，面對長達一年多的欠薪，員工大都難以維持正常生活，為此，下班後，員工會送外賣或跑滴滴，甚至刷信用卡、借錢生活，「走出熱血沸騰的球場，我們便成為了這個社會最普通的一員，是子女、也是父母，作為家裡的頂樑柱、普通的工薪階層我們也需要生活......我們不想讓重慶人民失望，更不想讓重慶足球的火苗在我們的手上熄滅。所以，懇請重慶社會各界給予我們支持，我們真的愛這支球隊」。

據網傳照片顯示，員工還在球會的大門口掛起橫額，上面寫有「為重慶而戰義不容辭，欠薪兩年青春不再」、「對得起重慶，對得起球迷，對不起家人」。與此同時，傳出球員以罷訓的形式來討薪，而在當日，重慶隊官方亦發文，承認停訓確有其事，並表示這是迫於現實，迫於無奈，迫於生計。

今次已非近期首次有相關討薪現象，日前，意甲豪門國際米蘭於意大利盃決賽，經加時後以4：2擊敗祖雲達斯奪冠，賽後國米主席、來自中國蘇寧集團的張康陽激情慶祝，又跟獎盃合照，結果卻被前中超江蘇隊奪冠功臣，包括國足隊長吳曦、吉祥、李昂、田依濃、張岩及外援特謝拉等人「狙擊」，他們紛紛轉發張康陽微博，向他追討已被拖欠超過1年的薪酬，「不會真的只有國外球隊努力才值得尊敬吧？」

曾幾何時，中超與「金元足球」一說掛鉤，高薪利誘下，高水準球員乃至國際級球星紛紛投效，連帶聯賽觀賞性、球市，甚至亞洲賽場（如亞冠）的表現都大為增進。然而近年中超遇上了疫情以及官方政策劇變，如球員限薪令出台、球隊被要求改「中性名」、去商業化等，隨之而來的是普遍的欠薪現象。

曾有中超球員經紀人向《香港01》表示，受宣傳效果低影響，投資將出現下滑，與此同時一些企業也可能以此作為借口，退出足球市場。展望聯賽發展前景，他認為職業球員的收入減少下，家長願意讓子女從事足球運動的意欲亦連帶受影響，而在餅做大了的情況下，上一手企業留下的債務卻可能無人接手，這都導致前景將會愈來愈困難。