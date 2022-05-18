上海疫情｜開車遊郊野公園遇封控　夫妻被困45天：難忘美好的回憶

上海疫情早前嚴峻，3月底開著露營車的一對夫妻到了崇明島東平森林公園（郊野公園），結果被封在公園裏45天，這一個半月他們就住在車上，靠公園裏的工作人員救濟維生。



據內地媒體《新聞晨報》報道，3月25日，林姓夫妻開車去崇明島旅遊，27日在東平國家森林公園遊玩， 28日上午，兩人準備返回市區。不料，車開出沒多遠，才到公園路口就被交通警察攔住並勸返，兩人才知道浦東地區和崇明已經開始封控，他們無法通過長江隧橋回到浦東家中，只能無奈折回將車停回東平國家森林公園1號門附近的露營車營地停車場。

當時上海宣布浦東先封四天、接下來是浦西封四天「封半城」措施。林先生說：「封控時間如果是4天的話，應該還行，暫時也只能這樣安頓著」。4天過去，沒想到封控繼續，兩人逐漸接受事實也開始調整自己的心態。

警察拿來民生物資給滯留在公園的林姓夫妻。（新聞晨報）

林先生說，他們只準備三天的食物，這一個半月來的物資補給全靠著公園的崇明生態旅遊集團，「只要員工發抗疫物資，總有我們一份，還可以隨時去花博餐廳取一些食物，蔬菜、雞蛋、白米、麵條等，回來自己在車上做飯，有時候他們也會直接把做好的飯餐送來我們車上」。

除了食物供給，公園方為林先生夫婦的露營車接通了水、電，網絡等生活設施，並安排他們停靠在比較接近廁所的位置。他們還在防疫人員協助下定期去做核酸檢測。

對於28天來在崇明獲得的幫助，林先生感懷於心，「我一輩子也忘不了崇明的美好！」

警察陸琦在繁忙的疫情防控事務中抽空，陪林先生開車去加油站。他們得到道口封控點的通行許可後前往加油，讓夫婦不會在夜間被冷到。（新聞晨報）

初春的崇明，乍暖還寒。晚間車上很冷，林先生夫婦會開啟露營車取暖。車沒油了必須加油，但他們沒有車輛通行證無法外出，還好在派出所警察帶領下才能去加油站。

林太太是學校教師，白天就給學生上網課，林先生則處理自己的工作。他們活動的範圍在附近的森林裏，郊野公園裏除了工作人員也就只有他們兩名遊客，他倆有空時就散步看花看草，還近距離看到兩頭梅花鹿，兩人等於是郊野公園裏的特級VIP。

5月13日上海市政府宣布即將社會面清零後，公園方和他們倆人都很高興，即將回家與孩子們團聚。林先生說，這段時光會是他們人生中非常難忘又美好的回憶，過去這一個半月的生活，他們永遠不會忘記。

林先生夫婦倆抬眼就能看到公園美麗的春景，對於這番特殊的經歷，他們在自己的日記上寫下了這樣的記錄。

「20多天了，我們真是吃住不愁，陸警官還常過來帶我倆去村裏面做核酸檢測，每次檢測結果也都是陰性。雖然這麼長時間在外，但是呼吸著島上的新鮮空氣，又沒有感染病毒的擔心，心情也是不錯。」