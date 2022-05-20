上海疫情｜青浦劃定一中風險地區　官方指有條件的菜場可線下營業

上海昨日（19日）新增858宗本土新冠肺炎個案，包括確診病例88宗和無症狀感染者770宗。市人民政府新聞辦公室今日（20日）舉行疫情防控工作新聞發布會，會上指，上海疫情防控形勢穩中向好，但「降新增、防反彈」壓力依然很大。



昨日，青浦區徐涇鎮新增3宗無症狀感染者，為在相關風險人群篩查中發現，均已轉運至定點醫院隔離治療。據介紹，3人來自迮庵村（楊巷西區）同一家庭，14天內均未離開徐涇鎮，市、區疫情防控應急處置機制快速響應，全面開展流行病學調查、相關人員排查、採樣檢測和防控管理，落實相關場所及環境終末消毒等防疫措施。

市衛生健康委副主任趙丹丹表示，據國務院聯防聯控機制有關要求，經市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室研究決定，將青浦區徐涇鎮迮庵村（楊巷西區）列為中風險地區，上海市其他區域風險等級不變。青浦區副區長張彥指，楊巷西區屬於農民自建房小區，共有53棟農民自建房，居民共537戶、898人。根據疫情防控工作要求，已對該小區實施封閉管理，全體居民嚴格落實「足不出戶、服務上門」。而當局持續開展了基於三區劃分的「抗原+核酸」組合篩查，根據篩查結果，昨日全市共劃分封控區2556個，涉及人口數約63萬；管控區10964個，涉及人口數約211萬；防範區58026個，涉及人口數約2053萬。

市人民政府新聞辦公室今日舉行疫情防控工作新聞發布會。（影片截圖）

農貿市場人員流動性大，防控難度較高，對於接下來逐步復市後加強防控的問題，市商務委副主任劉敏表示，關於批發市場，將分類推進復市，實施一市場一方案，場內管理分區分片，合理控制在場人數，減少人員聚集；交易方式採取無接觸交易，暫停零售業務；人員實行閉環管理；在崗人員分類登記，每日開展「1次核酸+1次抗原」檢測，正確佩戴口罩、面屏、手套等「三件套」，按崗位風險等級穿防護服。

進入批發市場的人員，應佩戴口罩，持48小時內核酸陰性證明和「健康碼」綠碼，掃「場所碼」或「數字哨兵」，測量體溫，並開展1次抗原檢測，無異常後方可入場。進入批發市場的車輛，市場應做好預約登記，司乘人員實行閉環管理，非必要不下車。進入批發市場的貨物，市場應做好索證索票和食品安全管理，落實進口冷鏈食品「三專、三證、四不得」等疫情防控措施。

劉續指，關於菜市場，在做好復市疫情防控基礎上，運營管理方面，鼓勵經營戶集中採購，開展線上訂、線下送或消費者自提，有條件的菜市場可逐步恢復線下營業，合理控制開攤率和客流。進入菜市場的人員，應佩戴口罩，持48小時內核酸陰性證明和「健康碼」綠碼，掃「場所碼」或「數字哨兵」，並配合測溫，體溫正常者可入場，入場後保持社交距離。對於不便使用電子化設備的老年人等特殊人群，菜市場做好人員信息登記，確保可查詢、可溯源。下一步，當局將壓實屬地、部門、企業和個人四方責任，把各項防疫措施落到實處，統籌做好農貿市場疫情防控和復商復市。

另外，上海將實施街面大掃除行動，6月起逐步恢復生活垃圾定點投放。官方還考慮分三個階段加強園林綠化養護和景觀營造，推進城市公園分類分步有序開放。第一階段是到5月21日，全面開展公園環境清潔消殺，實施安全隱患排查、綠化整理和重點區域的景觀恢復，以及推動園林綠化管養人員有序返崗；第二階段是5月22日到5月31日，郊區的城市公園在滿足屬地防疫要求的情況下逐步有序開放，道路綠化養護要求從「基本維護」轉換到「景觀恢復」；第三階段是6月1日以後，中心城區的城市公園在滿足屬地防疫要求的情況下逐步有序開放，並按照「先重點區域、主要道路，後一般區域、一般道路」的順序，恢復執行計劃內的花卉佈置和常態養護，以及加強口袋公園、綠道以及行道樹的精細化養護。不過公園恢復開放後，公園內的經營、服務等室內場所、以及遊樂設施暫不開放。