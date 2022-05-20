疫情重振民間消費　林毅夫建議：封控區每個家庭發放1000元人民幣

5月18日，北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫出席國發院活動時建議，向封控區每個家庭發放1000元人民幣，支持他們的消費。他提到，發錢可以是500元消費券，500元現金的形式，也可以使用數位人民幣。



據國家統計局公布，內地4月社會消費品零售總額年減11.1%，創下2020年3月以來新低。對於中國今年5.5%左右的GDP增長目標，林毅夫認為依然有可能實現。他指出，面對國內外環境出現的變化，保持增長、提振信心是應對大變局最好的方法。林毅夫此前多次提到，中國經濟到2035年以前，還有每年8%的增長潛力。



林毅夫表示，兩年多時間的疫情反覆和防疫封控中，不少家庭尤其是中低收入戶受到影響。他指出，一方面，他們收入受損；一方面，家庭儲蓄消耗極大。因此目前不管是縣以上，還是縣以下的消費，都出現崩塌式的下跌。

針對這種情形，林毅夫等經濟學家建議，在防疫封控的地方，可以向每個家庭發放1000塊錢人民幣支持他們的消費。他提到，「這1000塊錢人民幣中的500塊錢可以是消費券，針對這些家庭所在地的中小企業所屬行業；另外可以發放500塊人民幣的現金，可以用數字人民幣，這樣也有利於我們推廣數字人民幣」。

林毅夫表示，爭取在動態清零後，應該迅速地恢復生產生活。他提到，在一些封控的城市，很多中小微企業已經到瀕臨破產的邊緣。他認為，要透過有效的政策來幫助這些中小微企業渡過難關。

針對疫情防控，林毅夫認為，具體落實層面上要做到科學、有效，不能層層加碼。他提到，有些地方藉口靜態管理，不讓農民下地。「農時一耽誤就是一年，這會影響到糧食安全。因此各個地方不能層層加碼，層層加碼是一種懶政的表現，這個一定要把握好。」

林毅夫：5.5%的增長目標仍有望實現

談及中國經濟面臨的內部壓力，林毅夫表示，從去年中國經濟面臨三重壓力：「需求收縮、供給充足、預期轉弱。」，其中他認為最關鍵的是預期轉弱。

此外，今年三月開始，Ｏmicron在深圳、廣州、上海多地爆發，不少地方也都在加強對疫情傳播的控制，影響到生產、投資和消費各個方面，讓經濟進一步承受放緩的壓力。

林毅夫認為，要推行常規的逆週期措施，如基建新基建；此外，要避免疫情防控層層加碼，並通過糾偏提振信心；積極的財政政策、積極的貨幣政策也要推行。林毅夫仍認為，通過這樣的努力，假定疫情5月底在全國真正達到動態清零，今年5.5%左右的GDP增長還是有可能實現的。

林毅夫曾指出，中國經濟20年後將超過美國。（新華社）

談到中國面對外部環境的變化，林毅夫表示，美國總統拜登（Joe Biden）2021年上台以後，延續特朗普對華策略，試圖讓一些國家在經濟上和中國脫鉤，在政治上孤立中國。

林毅夫分析認為，美國希望各國跟中國脫鉤，讓中國變成一個封閉的經濟體。但他認為不必那麼緊張。「中國是世界第一大貿易國，按照購買力評價也是世界第一大市場。貿易是雙贏的，而且在貿易當中小經濟體獲得的好處，比大經濟體要多。」

林毅夫稱，只要我們能保持比較高的增長，同時保持開放，繼續推動開放、擴大開放。在這種狀況之下，相信歐洲國家和東盟國家為了自己國內的就業和經濟增長，不會進入到美國的圈套。

林毅夫此前曾多次提到，中國經濟到2035年以前，還有每年8%的增長潛力。只要利用好國內各種有利條件，來克服目前面臨的困難，應該可以實現每年6%左右的增長。

林毅夫指出，「我們在增長上面絕對不能低於美國」，他預計，到了2049年建國一百周年的時候，中國的人均GDP應該可以達到美國的50%，經濟規模可以達到美國的兩倍。他表示，到那個時候，世界可以出現一個新的、穩定的格局，「在百年未有之大變局中，保持快速的發展是我國駕馭變局的基礎和關鍵。」