《除胡錫進沒人關心經濟》文章瘋傳　胡錫進急喊：別給我戴高帽

官媒《環球時報》特約評論員、前總編輯胡錫進近日多次在微博評論中國經濟，日前有篇網絡文章《除了胡錫進，沒人關心經濟》在內地網絡瘋傳，更有網傳截圖指出馬化騰在微信好友圈轉發。



對此，胡錫進5月21日發博呼籲「別給我戴高帽」，胡錫進表示，各地黨委政府哪有不關心域內經濟的，很多專家更是以論述經濟為己長，「老胡只是個媒體人，帶著自己的敏感，去參與、推動必要的討論和聚焦。」



《除了胡錫進，沒人關心經濟》文章指出，在最近的中國輿論場上，胡錫進是最關心中國經濟的大V（微博粉絲眾多的KOL），甚至有一些「死諫」的悲情感。文中質疑，胡錫進可能是這一段時間最關心中國經濟的大V和民間精英。「但其他人去哪了？我們的經濟學家在幹什麼？」

文中指出，從5月15日，胡錫進發表《4月一些經濟數據很刺眼，必須重視但不誇大它們的趨勢意義》的文章開始，胡錫進時常點評中國經濟，對比經濟學家李稻葵稱「過去兩年（抗疫的）偉大勝利，為每一個百姓的平均壽命延長了十天，平均每年5天。」，作者批評許多經濟學家們連胡錫進都不如，未就當前中國的經濟形勢發聲。



作者文末提到，上海出了4月經濟數據，社會消費品零售總額幾乎腰斬，工業總產值跌掉6成多；4月失業率數據也出了， 6.1%，創2020年3月以來新高，其中16到4歲青年失業率高達18.2%，創有歷史數據以來最高。「年輕人一邊失業一邊認定經濟不重要，那其他人還能說啥？經濟，就讓胡錫進一個人去關心吧，辛苦他了。」

文章一出得到大量轉發。對此，胡錫進回應強調並非只有自己關心經濟。他提到，各地黨委政府哪有不關心域內經濟的，很多專家更是以論述經濟為己長。「老胡只是個媒體人，帶著自己的敏感，去參與、推動必要的討論和聚焦。」



他指出，希望評論者尊重基本事實，「不要給老胡製造嚇人的罪名，也別給我戴什麼高帽。像說『除了胡錫進，沒人關心經濟了』，明顯是誇張之論，甚至是瞎說。這種宣揚對很多人不公！」胡錫進表示，一個人要表達自己的看法，哪怕想追流量，也不該做這樣不符合事實的聳動評判。

胡錫進近日時常發文關注中國經濟。5月20日凌晨，胡錫進曾在微博發文指出，近幾個星期國家不同部門出台了一系列貨幣和財政政策，發揮積極作用，但面對今年以來、特別是近兩個月國際形勢震蕩和疫情的超預期衝擊，那些新政策的力度被消耗掉了不少。

胡錫進指出，當下人們圍繞經濟的整體信心依然疲弱，市場氣氛繼續低沉。他提到，與國際壓力和新冠病毒這樣的「洪水猛獸」對抗對沖，恐怕需要「震撼彈」級別的手段上場。此前，胡錫進在17、18日連續兩日在微博強調市場經濟和民營經濟重要性。