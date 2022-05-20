中國市場低沉　與國際壓力和新冠對沖　胡錫進：需震撼彈級別手段

中國官媒《環球時報》特約評論員、前總編輯近日多次在微博評論當前中國經濟，20日凌晨，他在微博發文指出，近幾個星期國家不同部門出台了一系列貨幣和財政政策，發揮積極作用，但面對今年以來、特別是最近兩個月國際形勢震蕩和疫情的超預期衝擊，那些新政策的力度被消耗掉了不少。



胡錫進指出，當下人們圍繞經濟的整體信心依然疲弱，市場氣氛繼續低沉。他提到，與國際壓力和新冠病毒這樣的「洪水猛獸」對抗對沖，恐怕需要「震撼彈」級別的手段上場。



胡錫進指出，中央確定採取措施扭轉當前不利經濟局面的堅定決心，重申支持平台經濟民營經濟，宣示要為廣大市場主體增信心、穩預期。然而仍有一些人猶豫徬徨，觀望情緒很重。國家和各地採取更多措施推高市場信心無疑是當前的重要任務。

文中提到，「毋庸諱言，當下人們圍繞經濟的整體信心依然疲弱，市場氣氛繼續低沉。」胡錫進建議，中國除了基本政策宣示，「恐怕還需要把工具箱完全打開，那裡面的工具還有很多。與國際壓力和新冠病毒這樣的『洪水猛獸』對抗對沖，恐怕需要『震撼彈』級別的手段上場。」

胡錫進認為，當前就業壓力很大，年輕人失業率很高，很多有工作的人也對前些年的漲薪潮變得陌生了，被降薪乃至被裁員成了一些人的現實擔心。「這種情況如果不扭轉，光用口號安撫公眾，這樣的市場信心激勵不會起作用的。所以要讓企業好，要讓就業好，要延續全社會漲工資的勢頭，消費才能持續保持強勁」。

中國經濟尚未完全復工。（新華社）

他續指，消費是中國經濟增長越來越重要的動力，然而4月份的社會消費品零售總額同比掉了11.1%。要增加消費，老百姓就得有錢，還得有好的預期。各地要圍繞增加老百姓的收入、補貼疫情造成的損失、穩大家的預期使出可信的實招。

針對中國房市，胡錫進分析，輿論場上有一些人看不起房市，認為中國應該著力高科技發展，這種觀點是片面的。他提到，任何社會的主要經濟活動一定是圍繞衣食住行開展的，而住和行又都在其中佔有很高比例。中國在堅持「房住不炒」和解決大城市道路擁堵的同時，同樣有釋放房市和車市合理需求的很大空間，當前需要有比降低房貸利率更多的政策作為。

文中建議，讓老百姓住上更好的房子，城市想買車的家庭都能買上車，有什麼困難就著力解決什麼困難，市場工具和特殊安居政策等這兩類槓桿同時發力，中國房市和車市就有可能迎來新的繁榮，給整個經濟帶來動力。他強調，中央大政方針已經明確，地方官員的落實推進就顯得尤為關鍵。

胡錫進也提到，十八大之後國家高度重視經濟改革，十九大還確立了分兩步走全面建成社會主義現代化強國的戰略目標。從解決實際問題來說，搞好經濟是永遠的前提。

越南三月出口額超過深圳，引發內地輿論討論。（新華社）

胡錫進認為，中國走向國際舞台的中央，靠的也是經濟長時間高度增長和對美西方的追趕，「一旦我們的經濟慢下來，不僅國內各種矛盾都會爆發，世界對我們的態度也將出現很不利的轉變。這些年世界普遍有中國經濟總量將在10年內超過美國的預期，這個預期如果實質性減弱，美國動員西方及中國一些周邊國家共同對付我們將會變得空前容易」。

文末提到，在當前特殊時期，各地尤其要給公眾的經濟信心提供最強的支持，有什麼辦法就用什麼辦法，千萬不要猶豫，迅速擺脫當前的困境。胡錫進強調，「把2019年之前中國經濟的精氣神再全面煥發出來，把疫情頭兩年中國經濟逆勢領跑全球復蘇的那股勁也重建起來，這是最大的政治正確，是各地需要傾力解答的時代考卷」。

此前，胡錫進在17、18日連續兩日在微博強調市場經濟和民營經濟重要性。他周三（18日）晚上發長文，引述前一日的微博「跟上這個信號，拋棄懷疑與徬徨，擁抱新的機遇者，將被證明是真的商業英雄，時代英雄」，並強調中國經濟決不能掉下去，「想要保持經濟持續健康發展必須走市場化道路和法制化道路」。

胡錫進17日發文配圖兩張，分別是「國務院副總理劉鶴：支持平台經濟民營經濟持續健康發展」的報道截圖，及5月17日官媒《人民日報》頭版，其中標題為「為廣大市場主題增信心、穩預期」的報道被以紅框圈出，他指出「這是非常重要的信號。跟上這個信號，拋棄懷疑與徬徨，擁抱新的機遇者，將被證明是真的商業英雄，時代英雄。 ​」。