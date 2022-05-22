疫情｜上海新增622宗本土個案及3死　靜安區今起禁足3日全員檢測

國家衛健委公布，內地昨日（21日）新增157宗本土確診及667宗無症狀感染者，即共有824宗本土個案。

昨日上海新增52宗本土確診及570宗無症狀感染者，即共有622宗本土個案，北京則合共有61宗本土個案；內地新增死亡病例3宗，為本土病例，均在上海。



在疫情重災區上海方面，當地新增本土死亡3宗。死者平均年齡81.3歲，最小年齡71歲，最大年齡88歲。3位患者合併有多種嚴重的急慢性基礎疾病，包括腦外傷、陳舊性腦梗死、血管性癡呆、高血壓、糖尿病、墜積性肺炎、股骨頸骨折等。患者入院後，2宗因原發疾病加重，1宗因心源性猝死，經搶救無效死亡。死亡直接原因均為基礎疾病。

當局又通報指，上海新增本土確診病例52宗和無症狀感染者570宗，其中29宗確診病例為既往無症狀感染者轉歸，23宗確診病例和570宗無症狀感染者在隔離管控中發現。

上海商業中心靜安區發公告稱，全區將在22日至24日連續開展三輪全員核酸篩查。在全員核酸篩查期間，超市、沿街店鋪將停止線下營業，所有人員足不出戶。

國家衛健委又公布，在上海以外，北京新增本土確診52宗，天津36宗，四川12宗，河南3宗，廣東1宗，陝西1宗。

本土無症狀感染者方面，在上海以外，四川新增35宗，天津20宗，河南15宗，吉林10宗，北京9宗，安徽4宗，遼寧1宗，江蘇1宗，浙江1宗，福建1宗。