疫情｜幼兒園學童一周7天皆核酸惹議　開原市叫停師生每日一檢測

日前，有網民在人民網向遼寧省鐵嶺市開原市委書記留言，指幼兒園小孩上學被要求一周7天每天做一次核酸檢測下，這樣的要求並不合理。對此，開原市教育局周四（19日）回覆，稱已接到鐵嶺市教育局電視電話會議通知，暫停25類人群師生每日一檢測。



公開資料顯示，鐵嶺市「25類風險人群」包括了密切接觸者和密切接觸者的密切接觸者、境外入境人員、發熱門診患者、新住院患者及陪護人員、醫療機構工作人員等等。周二（17日），一名網民在人民網留言稱，孩子父母都是醫療機構工作人員，屬25類重點人群，故幼兒園要求孩子每天都要做核酸，周末休息日也不例外，其中周一至五在學校做，周末則要家長帶孩子在校外做。

該網民認為這有不合理之處，首先，父母作為醫療工作者本已在工作的地方每日一核酸，不應要求孩子同樣如此，「周末不上學，為什麼還要求必須做。其他孩子可以每周2次，我家孩子就得每周7次」。他認為，只要提供父母同住人員每日核酸報告，孩子就沒必要天天都做，尤其在校外非常多人做混檢，能做混檢的檢測點又少，更沒有給小孩或者家長提供特殊服務的檢測點下，這樣勢必給孩子造成更大的接觸外界的風險。

對於於網民的意見，開原市教育局回覆稱，領導高度重視，立即責成相關股室進行解釋。周三（18日）上午，該局接到鐵嶺市教育局電視電話會議通知，暫停25類人群師生每日一檢測。電話回訪訴求人獲表示滿意。而據鐵嶺市政府網站周二消息，截至上周六（14日），全市中小學、幼兒園安全、有序返校復課；復課前，市教育局已開展風險排查，師生員工與25類風險人群共同居住人共2萬餘人，均按照要求採取管控措施。