疫情｜上海研發核酸採樣機械人　全自動化僅30秒完成採樣

為抗擊新冠疫情，切斷傳播鏈，內地各省市不時都開展核酸檢測。

近日，上海人工智能研究院成功研發核酸採樣機械人，僅需30秒就能完成一次採樣。



《上觀新聞》報道，核酸採樣機械人搭載在研究院與奇瑞控股集團、節卡機器人合作開發的「SAIRI賽瑞」智能核酸採樣車上，能代替人力完成核酸採樣。智能核酸採樣車只有一位司機，機械人僅需30秒即可完成一次無人核酸採樣。車內安裝了正壓設備，即使司機不穿防護服也不會有感染風險，另車內將配備核酸檢測設備，實現「採檢一體化」。

上海人工智能研究院智慧醫療中心首席科學家、上海交通大學機械與動力工程學院副研究員閆維新介紹，研究院與節卡機器人技術團隊合作，在極短時間內研製出雙臂機械人及其配套設備，採用的機械臂是節卡MiniCobo協作機器人，電爪是從公司展廳的機械人身上拆下，其他設備大多是3D打印出，等完全復工後，會再開模具、做機械加工。

經由機械人採樣的步驟非常簡單。首先，先在智能核酸採樣車上掃瞄手機上的核酸碼，隨後就可以走到另一個窗口，根據語音提示脫下口罩、張開嘴巴，機械人就會將棉籤（棉花棒）慢慢伸向受檢人士的喉嚨，當棉籤觸碰到咽後壁後，機械臂會開始左三圈、右三圈地採集分泌物。

完成採樣後，機械右臂會慢慢縮回，同時左臂會拎起試管，右臂就會將棉籤放入試管中，再將棉籤棒切斷，隨後將試管蓋擰緊，再放入架上。上述流程結束後，機械人工作區域會進行噴淋式消毒，車內另裝有紫外線燈管，用於殺滅可能存在的病毒。

機械人裝有視覺和力控傳感器，能識別人臉位置及嘴部張開動作是否符合採樣要求。（上觀新聞）

對於機械人能準確、安全地完成咽拭子採樣，閆維新解釋，機械人裝有視覺和力控傳感器，能識別人臉位置及嘴部張開動作是否符合採樣要求。若符合，機械臂就會將棉籤伸向受檢人士的口腔，再用內窺視覺系統檢測口腔內環境，識別出扁桃體，引導棉籤採集扁桃體附近的分泌物。力控傳感器會實時反饋力控數據，將機械臂的力量控制在安全閾值內。

上海人工智能研究院智能網聯中心首席科學家、上海交通大學教授張希透露，研究院正開發第三代智能核酸採樣車，通過「採樣+檢測」全流程閉環無人化操作、無人駕駛交通參與者行為預測、大功率諧振式無線充電等核心技術，使無人核酸檢測車未來可在醫院、園區、社區、廠區等各種複雜場景下，實現無人駕駛和無人化取電功能，同時匹配車載動力電池安全預警、快速檢測智能設備等，推動核酸採樣車向高效率、高安全和無人化方向演進。