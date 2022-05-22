北京疫情｜疑未檢測就出結果　房山區核酸檢測實驗室6人被捕

北京一間核酸檢測實驗室近日被通報原始檢測數據少於樣本檢測數量，懷疑上報結果「造假」，其《醫療機構執業許可證》已遭吊銷，警方以涉嫌妨害傳染病防治罪對實驗室實際控制人、法定代表人等6人採取刑事強制措施，市場監管部門已立案查處。



據內媒《第一財經》21日報道，涉事的實驗室為位於北京市房山區的北京樸石醫學檢驗實驗室有限公司（以下簡稱「樸石醫學」）。報道指，由於房山區社會面確診病例持續增加，五月份至今已開展了多輪區域核酸篩查，樸石醫學承擔了房山區較大範圍、較長時間的核酸檢測任務。此外，樸石醫學還承擔如石景山區等北京其他區域的核酸篩查工作。

報道引述一名地方疾控檢測科負責人的分析稱，樣本檢測數據為出了結果的樣本數，而原始檢測數據為真實檢測數據。在實驗室環節中，每個樣本在檢測時都會有一副對應的圖譜，沒有圖譜就是沒有檢測。根據官方通報，原始檢測數據明顯少於樣本檢測數量，可能是存在較大批量沒檢測就直接出具結果的情況，而這一情況或會導致「假陰性」的檢測結果，帶來疫情在社會面隱匿傳播的可能。

該名地方疾控檢驗科負責人又稱，「當第三方檢測機構實際檢測能力跟不上大規模核酸篩查的速度要求時，或者檢測機構負責人採取收樣後，少做實驗只出結果的不正當牟利手段，均有可能出現上述通報情況。這需要地方監管部門進一步夯實監管責任」。

2021年初，樸石醫學被列為醫政醫管局公布的「第一批合格第三方新冠病毒核酸檢測機構名單」，而根據北京衛健委公布的「北京市新冠病毒核酸檢測醫學檢驗實驗室2022年4月審核合格機構名單」，樸石醫學也位列其中。