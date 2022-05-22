中疾控週報披露變種病毒感染者詳情　四川現Omicron BA2.2病例

近期，《中國疾病預防控制中心週報（英文）》連續發布多篇關於中國境內報告的Omicron亞型變種病毒及其感染者的最新研究情況。

文章顯示，中國已出現首宗境外輸入的Omicron 亞型BA.2.12.1感染者和BA.4感染者。近期，四川廣安出現的新冠肺炎陽性感染者的基因測序結果顯示，病毒屬於Omicron BA.2.2進化分支。



中國首宗BA.2.12.1感染者

4月23日，一架來自肯尼亞的國際航班抵達廣州市白雲國際機場，所有乘客入住檢疫酒店隔離14天，並定期接受核酸檢測。其中，一名27歲中國男性於4月27日報告核酸呈陽性，他有新冠疫苗全程接種史，經診斷後，他被轉到廣州市第八人民醫院接受治療。

病毒基因測序結果顯示，該患者感染Omicron亞型BA.2.12.1，為中國首宗BA.2.12.1境外輸入感染者。在BA.2.12.1的刺突蛋白基因上共檢測到33個氨基酸突變位點，其中L452Q和 S704L是BA.2.12.1亞型變異株的關鍵特徵性位點。

5月4日，世衛組織提醒密切監測BA.2.12.1。多項研究表明，BA.2.12.1的傳播速度比BA.2快約23%至27%，是目前引起美國多地疫情出現反彈的主要原因之一，目前至少已有17個國家報告BA.2.12.1亞型變異株病例。

5月20日，美國疾控中心（CDC）發布新冠疫情週報，擁有超強免疫逃逸能力的Omicron BA.2.12.1已佔據美國新增病例的47.5%。在2個月前，BA.2.12.1的比例為1.5%，在兩個月內佔比提升30倍。

Omicron BA.2.12.1是目前引起美國多地疫情出現反彈的主要原因之一。（新華社）

BA.4表現出更強的免疫逃逸

5月4日，中國發現一宗Omicron 亞型BA.4境外輸入感染者，為國內首宗BA.4感染者。4月29日，該患者從荷蘭阿姆斯特丹抵達廣州市，在機場接受首次核酸檢測後，與該航班所有乘客一同入住檢疫酒店隔離14天。

4月30日，患者的核酸檢測呈陽性，隨後於5月1日立即重新檢測鼻咽拭子樣本，並報告呈陽性。上機前，他已接受新冠疫苗全面接種，並完成14天檢疫。基因測序結果顯示，BA.4變異株的刺突蛋白基因上共檢測到30個氨基酸突變位點和5個缺失。

Omicron 亞型BA.4在南非掀起新一輪疫情，並迅速取代BA.2。今年4月以來，南非超過50%的已測序病例都是BA.4感染者。據了解，BA.4對於已接種3劑疫苗，或注射了BA.1感染者恢復期血漿的人也表現出更強的免疫逃逸。目前，至少20個國家報告BA.4病例，其中62.39%來自南非。

Omicron 亞型BA.4對於已接種3劑疫苗者，表現出更強的免疫逃逸。 （新華社）

BA2.2可降低抗原表達能力

5月21日，四川廣安新增12宗本土確診病例，新增34宗無症狀感染者。截至目前，廣安已累計報告陽性感染者超千人。

根據廣安最初三名無症狀感染者的鼻和喉拭子標本的全基因組測序結果，廣安此次疫情病毒溯源為Omicron BA2.2。據介紹，Omicron BA2.2 具有病毒載量高、傳播力強、隱匿性強、無症狀感染者多等特點。

文章稱，BA2.2的一種基因缺失會降低抗原的表現能力，並誘導促炎症因子顯著表達，而另一種缺失則可能導致輕度感染，並對新冠病毒產生更加有效的免疫反應。至於BA2.2是如何影響病毒的傳染性和致病性，則有待更多的流行病學調查和基因監測結果。